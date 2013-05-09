120 هزار تعرفه شرکت در پیاده روی خانوادگی آبادان مهیا شد

حمید گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار اهواز با اشاره به برگزاری دومین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در آبادان گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته این تعداد برگ تعرفه در محلهای مشخص شده برای توزیع همچون شهرداری مرکزی، مناطق سه گانه شهرداری، گلزار شهدا، زیارتگاه سید عباس، برخی پاساژهای موجود در خیابان امیری در اختیار شهروندان آبادانی قرار می گیرد.



وی افزود: توفیقی حاصل شد تا در شرایطی که آبادان در یک غم و افسردگی از نتایج ضعیف تیم صنعت نفت به سر می برد، بتوانیم یک بخشی از نشاط اجتماعی را در میان شهروندان خوب آبادانی ایجاد کنیم.



عضو اتاق فکر ورزش خوزستان اظهار کرد: به درخواست مدیران شهرستان آبادان که خوشبختانه نگاه ویژه ای به توسعه ورزش در جامعه و تامین سلامت مردم دارند و با هماهنگی های صورت گرفته با برپایی این همایش برای دومین بار در آبادان موافقت و اعلام شد.



گرشاسبی با اشاره به برگزاری دومین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در آبادان یادآورشد: این همایش پانزدهمین همایش پیاده روی خانوادگی است که در سطح استان خوزستان برگزار می شود.



وی ادامه داد: خوشبختانه تجربه شهرستان آبادان در برپایی همایش پیاده روی خانوادگی نشان از توانمندی آبادان درهمراهی و همکاری بسیار خوب دستگاه های اجرایی شهر با یکدیگر و مشارکت حداکثری آبادانیها دارد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان با اشاره به پخش این برنامه از طریق شبکه سوم سیما گفت: این فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی ها و پتانسیلهای آبادان به منظور ارائه به مردم به ویژه برای آنانی است که در سایر اقصی نقاط جهان دغدغه دریافت اطلاعات را دارند تا از طریق پخش کلیپ و سخنرانی فرماندار ویژه و شهردار آبادان این اطلاعات در اختیار آنان قرار گیرد.



وی افزود: در زمان حاضر اطلاع رسانی به شهروندان بای شرکت در این همایش از طریق ارسال پیامک انجام شده است.

