سرمربی صبا وبازیکن فولاد محروم شدند/ جریمه استقلال و دو تیم لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود درباره پرونده های مختلف و شکایات رسیده به این کمیته را به شرح زیر اعلام کرد:

جریمه نقدی باشگاه های تراکتورسازی و آلومینیوم هرمزگان

در بازی آلومینیوم هرمزگان و تراکتورسازی تبریز که 15 اردیبهشت 92 در بندرعباس برگزار شد، باشگاه آلومینیوم هرمزگان به دلیل اهانت و فحاشی تماشاگران منتسب به این تیم، دو میلیون تومان جریمه نقدی و به دلیل پرتاب اشیا از سوی طرفداران منتسب به این تیم به سوی نیمکت ذخیره ها، یک میلیون تومان جریمه نقدی شد. تیم تراکتور سازی تبریز هم به دلیل تاخیر دو دقیقه ای در ورود به زمین، در نیمه دوم به پرداخت 600 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. آرای صادره قطعی است.

ملوان 9 میلیون ریال جریمه شد

باشگاه ملوان بندرانزلی در نیمه دوم بازی مقابل پرسپولیس با سه دقیقه تاخیر به میدان آمد که به همین دلیل از سوی کمیته انضباطی 900 هزار تومان جریمه شده است. رای صادره قطعی است.

جریمه 20 میلیونی برای استقلال و جریمه 5 میلیونی برای امیرآبادی

در بازی فولاد خوزستان و استقلال تهران، باشگاه استقلال به دلیل پرتاب اشیای متفرقه طرفداران منتسب به این تیم، 20 میلیون ریال جریمه شد. مهدی امیر آبادی بازیکن تیم فولادخوزستان به دلیل توهین به داور یک جلسه از همراهی تیم فولاد محروم و همچنین 5 میلیون ریال جریمه شد. آرای صادره قطعی و لازم الاجراست.

صمد مرفاوی دو جلسه محروم شد

بر اساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری بازی تیم های راه آهن و صبای قم صمد مرفاوی به دلیل اعتراض های مکرر به داور مسابقه و اهانت به وی و همچنین حرکات زننده ای که منجر به اخراجش شد و در حین اخراج هم از دستور داور خودداری می کرد، از سوی کمیته انضباطی به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیمش محروم شد. همچنین علی دایی سرمربی راه آهن به دلیل اهانت به سرمربی تیم مقابل و اعتراض به داور به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. آرای صادره قطعی و لازم الاجراست.