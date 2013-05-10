محجوب به رقابتهای مسترز مسکو دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای مسترز تنها یک بار در سال از سوی فدراسیون جهانی جودو برگزار می شود. برای حضور در این مسابقات 22 جودوکار هر وزن به نام دعوت می شوند. این رقابتها که با جوایز دلاری برای نفرات برتر هر وزن همراه است در سال 2013 به میزبانی روسیه و در "تایومن" طی روزهای 4و5 خردادماه برگزار خواهد شد.
جواد محجوب جودوکار وزن 100- کیلوگرم تیم ملی کشورمان که چندی پیش موفق شد با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا خود را تا رده 13 جهان در رنکینگ فدراسیون جهانی بالا بکشد به مسابقات مسترز روسیه دعوت شد.
در وزن 100- کیلوگرم "لوکاس کارپلک" از جمهوری چک با 1476 امتیاز در صدر قرار دارد،"گرول هنک" از هلند ،"باتاگولا" از مغولستان ، "خابلوف" از روسیه ،نونس" از برزیل ،"درویش رامادان" از مصر ،"گریل مرت" از فرانسه ،"رمزالدین سعیداوف" از ازبکستان ،"ساموئلوویچ" از روسیه ، "گاسیموف" و "ممدوف" هر دو از آذربایجان ، "راکوف" از قزاقستان ،"نایدان" از مغولستان ، "کوبایاشی" ژاپن ،"مارتین پاسک" سوئد ، جواد محجوب ایران ، "کاستر" نیوزلند ،"کاررا" برزیل ،"هوانگ" کره جنوبی ،"بورودواکو" از لیتوانی ،"پیترز" آلمان و نماینده رژیم اشغالگر قدس نفرات اول تا 22 هستند که باید روی تاتامی روسیه به مصاف هم بروند.
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