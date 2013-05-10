محجوب به رقابتهای مسترز مسکو دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای مسترز تنها یک بار در سال از سوی فدراسیون جهانی جودو برگزار می شود. برای حضور در این مسابقات 22 جودوکار هر وزن به نام دعوت می شوند. این رقابتها که با جوایز دلاری برای نفرات برتر هر وزن همراه است در سال 2013 به میزبانی روسیه و در "تایومن" طی روزهای 4و5 خردادماه برگزار خواهد شد.

جواد محجوب جودوکار وزن 100- کیلوگرم تیم ملی کشورمان که چندی پیش موفق شد با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا خود را تا رده 13 جهان در رنکینگ فدراسیون جهانی بالا بکشد به مسابقات مسترز روسیه دعوت شد.