حسین فتاحی، نویسنده رمان «فصل کبوتر» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دشوار فعالیت نشر در ایران طی چند ماه گذشته اظهار داشت: من در چند ماه گذشته با ناشران زیادی صحبت کردم و همه بر این باور بودند که بدترین مسئله‌ای که با آن مواجه بوده‌اند، ثبات نداشتن فعالیت نشر در ماه‌های اخیر بوده است.

وی افزود: نشر کشور این روزها در یک وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برد. هیچ کس نمی‌داند که قرار است در آن چه اتفاقی رخ دهد. قیمت کاغذ در طول سال قبل سه برابر شده و معلوم نیست که در آینده وضعش چه خواهد بود. حتی ناشران نمی‌توانند برای قیمت فعلی کاغذ برنامه بریزند و بر مبنای آن کار خود را به پیش ببرند.

فتاحی افزود: نشر یک کار اقتصادی است و اصلا تابع شعارهایی که برخی از ما می‌دهیم نیست. کالای نشر فرهنگی است، ولی خود نشر اقتصادی است و اقتصاد امروز کشور ما هم مانند وضعیت نشر در بلاتکلیفی به سر می‌برد. همه چیز گران شده و کسی اهل خرید و فروش نیست. در این اقتصاد بلاتکلیف، ناشر چه کار خوب و چه کار بد را نمی‌تواند چاپ کند و نمایشگاه کتاب امسال نیز به تبع همین وضعیت، لاغر و کم کتاب شد.

نویسنده «بچه‌های سنگان» ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور درآمد مخاطبان کتاب را در موقعیتی قرار داده که قادر به تهیه کتاب نباشند. وقتی که جنسی از سال قبل تا الان سه برابر گران شود و حقوق خریدار تغییری نکند، طبیعی است که سهم آن کالا در خانواده آن فرد کاهش پیدا می‌کند.

فتاحی تاکید کرد: کسانی که برای دیدن کتاب به نمایشگاه می‌آمدند، امسال هم آمدند و کسانی که برای خرید می‌آمدند به طور عمده نیامدند، چون نمی‌توانستند خرید کنند.

این نویسنده افزود: متاسفانه در کشور ما یک شبه حرف نابجایی در مورد ارز مرجع زده می‌شود و قیمت همه کالاهای اساسی چند برابر می‌شود. همین موضوع در سطح کلان مردم را به سمت تهیه ضروریات پیش می‌برد و کتاب چون در میان ضروریات زندگی مردم نیست، از سبد خرید حذف می‌شود. به عبارت دیگر در وضعیت اقتصادی فعلی حتی علاقه به کتاب هم کم شده و مخاطب هم امسال به نمایشگاه کتاب نیامد که حسرت به دل نماند.