جادوی موسیقی مقامی در ضیافت سازهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حتی تاخیر 45 دقیقه‌ای کنسرت بزرگ کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی هم باعث نشد که علاقه‌مندان موسیقی ایرانی پنجشنبه 19 اردیبهشت در تالار وحدت از این اجرا استقبال نکنند. کنسرتی که هنرمندان موسیقی مقامی جنوب خراسان با همراهی نوازندگان سازهای جهانی که اغلب آنها را نوازندگان برجسته ارکستر ملی تشکیل می‌دادند با قطعه ترانه خراسانی خود شب خاطره‌انگیزی را برای دوستداران موسیقی ایرانی رقم زدند.

بعد از ورود تماشاگران به محوطه داخلی تالار وحدت گوینده سالن اعلام کرد که در ترتیب قطعات بخش اول و دوم کنسرت که در بروشور منتشر شده تغییراتی ایجاد شده و گروه بر اساس تغییرات ایجاد شده برنامه خود را آغاز می‌کند.

"هامون " عنوان قطعه اولی بود که توسط گروه کیوان ساکت در برنامه اجرا شد. ویژگی بارز اجرای این قطعه که در کنسرت‌های قبلی این آهنگساز نیز بارها اجرا شده یک اجرای جدی از ساز "یسنای" بهروز بیگی بود که چندی قبل با حضور بزرگان موسیقی ایران از جمله حسین علیزاده و محمدرضا درویشی در خانه موسیقی رونمایی شد.

قطعه دوم بخش اول کنسرت هم به قطعه "خاک وطن" از آثار همیشگی برنامه های کیوان ساکت اختصاص داشت که با خوانندگی سالار عقیلی اجرا شد. البته اجرای قابل توجه گروه نوازندگان سازهای جهانی و هماهنگی قابل توجهی که بخش نوازندگان سازهای ایرانی برنامه با هم داشتند این قطعه را تبدیل به یکی از قطعه‌های پر طرفدار بخش اول برنامه کرد. ضمن اینکه اشکال سیستم صوتی تالار وحدت که ساکت در نشست خبری چند روز گذشته خود نیز از آن واهمه داشت، مشهود و معلوم بود که این نوازنده پیش از این هم می دانسته که سیستم صوتی تالار چندمنظوره وحدت مشکلاتی را برای او ایجاد می کند.

قطعه "ای قوم به حج رفته" مولانا نیز قطعه سوم بخش اول کنسرت بزرگ کیوان ساکت بود که در ابتدا به سبک و سیاق دو نوازی‌های وی با ساز پیانو با هنرمندی بهنام ابوالقاسم آغاز و بعد از اجرای یک قطعه آوازی با همراهی تار و پیانو برای علاقه مندان ارائه شد.

"رقص اندلسی" اثر آرتور روبن اشتاین از قطعات ماندگار موسیقی کلاسیک دنیا عنوان قطعه چهارمی بود که در بخش اول کنسرت برای علاقه‌مندان اجرا شد. این قطعه که از دید عموم شکل و شمایل نزدیک تری به تجربه های ساکت در آهنگسازی و نگاه او به استفاده از سازهای ایرانی در اجرای آثار موسیقی کلاسیک دنیا داشت، این بار بر خلاف کنسرت های قبلی او در قالب و تنظیم متفاوتی اجرا شد.

قطعه "مهتاب" هم از همان قطعات قدیمی و همیشگی کنسرت‌های کیوان ساکت است که وی طی سالهای حضورش در تلویزیون با همراهی و خوانندگی سالار عقیلی آن را بارها اجرا کرده است. وی در این کنسرت تلاش کرد با ارائه و تنظیمی جدید از این قطعه و همراهی سازهای جهانی و ایرانی قطعه پرشور و حال‌تری را به مخاطبان ارائه کند.

اجرای قطعه "ترانه خراسانی" با ترانه ای از محمد خسروی به عنوان قطعه پایانی بخش اول کنسرت یکی از بهترین قطعات اجرا شده این کنسرت بود که با هنرمندی غلامعلی پورعطایی خواننده صاحب‌نام موسیقی مقامی، نوازندگی ذوالفقار عسگریان نوازنده دوتار، همخوانی سالار عقیلی و همراهی ارکستر نوازندگان سازهای جهانی و ایرانی شور و حال ویژه ای را به سالن اجرا بخشید. طبق گفته ساکت این قطعه از معدود دفعاتی است که باعث شده سازها و نواهای موسیقی مقامی و نواحی در کنار ارکستر سمفونیک و ترکیبی از سازهای محلی، سنتی و کلاسیک در کنار هم قرار گیرند.

همراهی توام سالار عقیلی و پورعطایی و تلاش آنها برای منظم خواندن ترانه آهوی دشتی، اجرای دوتار نوازی بی ادعای ذوالفقار عسگریان در کنار سازهای جهانی و نمایشی متفاوت از هنرنمایی هنرمندان موسیقی نواحی در این قطعه به حدی به مذاق حاضران در سالن خوش آمد که تا چند دقیقه به احترام اجرای این دو هنرمند موسیقی نواحی ایستاده تشویق می‌کردند.

قطعه قدیمی "نارنجستان" با ترانه وحید موحد و آهنگسازی کیوان ساکت نیز آغازگر بخش دوم کنسرت بزرگ کیوان ساکت بود که در ابتدا با تکنوازی تبلای نوازنده هندی گروه آغاز و با خوانندگی سالار عقیلی و همراهی ارکستر ادامه پیدا کرد. اجرای ماهرانه نوازنده هندی ساز تبلای که نامی از وی در بروشور دیده نمی شد از نکات قابل توجه این قطعه بود که با تشویق تماشاگران نیز همراه بود.

" چارداش " اثر مونتی هم عنوان قطعه هشتم کنسرت کیوان ساکت بود. این قطعه یکی از آثار برگزیده ساکت در آلبوم "دیدار شرق و غرب" بود. البته معرفی علاقه مندی ها و دغدغه های همیشگی ساکت که همواره تاکید بر قدرت نمایی سازهای ایرانی در برابر سازهای جهانی دارد در این قطعه همچنان مشهود بود.

قطعه نهم کنسرت کیوان ساکت هم "فانتزی برای تار و ارکستر" بود . این قطعه هم مانند قطعه "ترانه خراسانی" یکی از بهترین و پرطرفدارترین قطعات اجرا شده در این کنسرت بود. در این قطعه آثاری از آهنگسازان بزرگی چون بتهون، موتزارت، پاگا نینی، ویوالدی، اشتراوس با تار نوازی ساکت و همراهی ارکستر اجرا شد که با استقبال تماشاگران نیز مواجه شد.

قطعه "افسوس" با شعری از وحید موحد و محمد علی بهمنی هم از قطعات اجرا شده بخش دوم کنسرت بود. با اینکه این قطعه با تنظیم جدیدی ارائه شد اما گفتار متن نامناسب و غیرتکنیکی گوینده شعر تا حدی از کیفیت اثر ارائه شده کاست.

اما رخ نمایی هنر آوازی سالار عقیلی در بخش های پایانی کنسرت و اجرای قطعه "یک خانه پر زمستان" مولانا آغاز شد؛ زمانی که عقیلی با همراهی تارنوازی ساکت قطعه آوازی را خواند. این قطعه ساز و آواز به شدت مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. البته عقیلی در ادامه این استقبال و بعد از اجرای قطعه "باران" فریدون مشیری که هیجان فراوانی را به تماشاگران داده بود تلاش کرد با اجرای قطعه درخواستی "ای ایران" آنها را راضی به خانه هایشان بازگرداند.

علیرضا خورشیدفر( کنترباس)، سیاوش ظهیرالدینی و سهراب برهمندی ( ویولا)، کریم قربانی و داود منادی( ویلنسل)، محمدحسین پور معین ( کلارینت)، مجید سینکی( فلوت)، فرشید حفظی فرد (ابوا) ، علی جعفری پویان ( کنسروتو مایستر و ویلون) ، میلاد عالمی ، حمیدرضا مختاری، بهراد سوخگیان ( ویلن 1) ، شاهرخ قائم مقامی ، تینا جامه گرمی، شهره مهر آبادی و فرنوش رحیمی ( ویلون 2)، بهنام ابولقاسم ( پیانو ) در بخش نوازندگان سازهای جهانی و کیارش ساکت، حشمت الله عطایی ، امین بیات ( تار)، علی خادم ( تنبک ) ، مهدی غلامی ( دف)، بهروز بیگی ( یسنای) ، سالار زمانیان (تار باس) در بخش نوازندگان سازهای ایرانی ساکت را همراهی می کردند.

در حاشیه چه گذشت:

-فیلمبرداری و عکاسی از طریق تلفن های همراه تماشاگران از آغاز تا انتهای برنامه ادامه داشت و راهنمایان فرهنگی تالار با وجود مشاهده این امر، هیچ گونه برخوردی با تماشاگران نداشته و به راحتی اجازه هرگونه فیلمبرداری و عکسبرداری را به تماشاگران می دادند.

- تالار اصلی و هر سه طبقه فوقانی محل اجرای برنامه در برنامه پنجشنبه 19 اردیبهشت مملو از جمعیت بود.

- اجرای نمایش "مرغ باران" به کارگردانی پری صابری قبل از اجرای برنامه باعث تاخیر 45 دقیقه ای در شروع برنامه شد. جالب اینکه هیچکدام از مسوولان برگزاری کنسرت از تماشاگران برای تاخیر عذرخواهی نکردند.

- نصب تابلوهای تبلیغاتی با عنوان "نخستین کنسرت بزرگ بازار سرمایه ایران" در مسیرهای ورود تماشاگران به تالار تا روی صحنه از نکات قابل توجه کنسرت کیوان ساکت بود.