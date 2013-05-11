به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رزاقی موسوی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با معرفی این پروژه گفت: این پژوهش درصدد بررسی وضعیت شیعه در دوران امامت امام باقر(ع) در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی است.



وی تشریح کرد: این دوران به دلیل تثبیت حاکمیت اموی و تلاش حاکمان آن برای نهادینه ساختن فرهنگ اموی و بازگشت به فرهنگ جاهلی و نیز ترویج افکار و اندیشه های جدید مانند ارجاء، جبرگرایی و دیگر علوم رایج که به دلیل توسعه جهان اسلام و آشنایی با فرهنگهای جدید و فرهنگ کشورهای فتح شده صورت گرفت، نقطه عطفی در جهان اسلام و شیعه به شمار می آید.



این محقق تصریح کرد: بررسی جدال فرهنگی و سیاسی شیعیان و ارائه تصویر جامع از وضعیت آنان در این دوره، هدف اصلی این پژوهش به شمار می آید.



رزاقی موسوی در رابطه با مباحث اصلی پروژه خود گفت: در این پژوهش وضعیت علمی و فرهنگی شیعه در دوره امام باقر(ع) شامل: مهمترین اندیشه ها، عقاید و تحولات فکری و فرهنگی شیعه و مهندسی فرهنگی تشیع؛ وضعیت اجتماعی شیعیان شامل: گسترش تشیع، مناطق شیعه نشین، گونه شناسی فرقه های شیعی، فرقه های منحرف منصوب به شیعه و چالش های اصحاب؛ وضعیت سیاسی شیعیان در قالب اندیشه سیاسی شیعه، تقیه و تعامل با حکومت، عملکرد سیاسی شیعیان و جریان شناسی سیاسی؛ مناسبات در روابط شیعه در بعد داخلی(میان شیعیان، اموی و دیگرفرقه ها) و در بعد خارجی (با دیگر ادیان) و نهایتا وضعیت اقتصادی شیعیان در قالب خمس، کشاورزی، تجارت و دیگر راهبردهای اقتصادی شیعیان، مباحث اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.



عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) در رابطه با میزان پیشرفت پروژه خود با بیان اینکه تدوین دو فصل آغازین پژوهش به پایان رسیده و کار نگارش فصل سوم در حال انجام است گفت: 70درصد مطالعات فصول دیگر انجام گرفته و امید است تا پایان شهریور فصل های باقیمانده تدوین و کار نگارش آن به پایان برسد.



رزاقی موسوی یادآور شد: روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که پس از مطالعه منابع لازم و گردآوری فیشها و دسته بندی در فصلهای مربوطه، به تحلیل و مستندسازی براساس گزاره های تاریخی پرداخته شده است.