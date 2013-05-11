محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای جلوگیری از ورود ریزگردها به قم لازم است به حفظ فضای سبز و درختان به خصوص در حاشیه شهر پرداخته شود تا ضمن جلوگیری از پیدایش گرد و غبار از انتشار آن جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همه باید پیگیری کنند تا درختی قطع نشود و علاوه بر آن فضای سبز نیز چه در اطراف شهر و چه در داخل شهر افزایش یابد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: باید با افزایش پوشش گیاهی علاوه بر اینکه از بیابان زایی جلوگیری شود از فرسایش خاک و از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی نیز جلوگیری به عمل آید.

وی بیان کرد: تامین حق آبه های زیست محیطی تالاب ها در جلوگیری از ورود گرد و غبار به شهر قم اهمیت بسیاری دارد زیرا بخش ویژه ای از ریزگردها از تالاب ها وارد شهر می شوند.

رکنی گفت: در مناطق حفاظت شده نیز باید برای جلوگیری از تعدی جوامع بومی و محلی فرهنگ سازی لازم صورت گیرد زیرا با دقت لازم از سوی جوامع بومی برای حفاظت از این مناطق، تحول در این مناطق ایجاد می شود.