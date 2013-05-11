انتصاب سخنگوی جدید وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پي ثبت نام سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري، رامين مهمانپرست طي نامه اي خطاب به علی اكبر صالحي وزير امور خارجه خواستار كناره گيري خود از سمت سخنگويي به منظور اجتناب از هر گونه شائبه استفاده از امكانات و تريبون دولتي، علي رغم منع قانوني در مسير انتخابات شد.



صالحي نيز ضمن پذيرش اين پيشنهاد و با تشكر از تلاشها و زحمات بي شائبه و خالصانه مهمانپرست در دوره عهده داري سخنگويي وزارت امور خارجه سيد عباس عراقچي معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كشورمان را با حفظ سمت به عنوان سخنگوي وزارت امور خارجه منصوب نمود.



متن نامه سخنگو خطاب به وزير امور خارجه به همراه تقدير نامه علي اكبر صالحي و همچنين متن نامه وزير امور خارجه در خصوص انتصاب سخنگوي جديد به شرح ذيل مي باشد:

متن نامه مهمانپرست به وزير امور خارجه كشورمان

جناب آقاي دكتر صالحي وزير امور خارجه

با سلام

احتراما به استحضار مي رساند اينجانب به دليل درك اهميت فوق اعاده حضور حماسي ملت بزرگ ايران در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و تاثير مشاركت گسترده مردم بر منافع ملي و دفع فتنه هاي دشمنان نظام به عنوان كانديداي مستقل با هدف بكارگيري همه واقيعت ها ، توانمندي ها و استعدادهاي موجود كشور عزيزمان ، اقدام به ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري نمودم.

در همين ارتباط از جنابعالي درخواست مي نمايم با پيشنهاد بنده مبنی بر تعيين فردي به عنوان سخنگوي وزارت امور خارجه موافقت نماييد.موافقت حضرتعالي با اين پيشنهاد علي رغم آن كه منع قاغنوني براي سخنگويي توسط اينجانب نخواهد داشت ، هر گونه شائبه استفاده از امكانات و تريبون دولتي در مسير انتخابات را دور خواهد كرد.



قبلا از محبت هميشگي شما تشكر نموده و درخواست دعاي خير حضرتعالي را دارم

مهمانپرست رئيس مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي



نامه وزير امور خارجه به مهمانپرست

برادر عزيز جناب آقاي مهمانپرست

رئيس محترم مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي

بدين وسيله از تلاشها و زحمات بي شائبه و خالصانه جنابعالي در طول عهده داري سخنگوي وزارت امور خارجه از جانب خود و همكاران ديگر قدرداني مي نمايم و از خداوند متعال آنچه كه خير و مصلحت جنابعالي است را خواستارم



علي اكبر صالحي



متن نامه انتصاب سيد عباس عراقچي به سمت سخنگوي جديد وزارت امور خارجه

با توجه به سوابق و تجربيات ارزنده و تلاشهاي موثري كه در طول مدت خدمت خود داشته ايد بدينوسيله جنابعالي را با حفظ سمت به عنوان سخنگوي وزارت امور خارجه منصوب مي نمايم

علي اكبر صالحي

وزير امور خارجه