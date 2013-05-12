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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۲۰

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هنرمند منتخب تئاتر اردیبهشت ایران در سمنان معرفی شد

هنرمند منتخب تئاتر اردیبهشت ایران در سمنان معرفی شد

سمنان – خبرگزاری مهر: مهدی مرادی حقیقی در مراسم تئاتر اردیبهشت ایران بعنوان هنرمند تئاتر منتخب استان سمنان برگزیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرادی حقیقی متولد 1364 دارای کارشناسی کارگردانی هنرهای نمایشی بوده و فعالیت خود را از سال 1373 با بازی در نمایش دست نوازان آغاز کرد.

تدوین، نوازندگی دف، فیلم سازی و تئاتر از مهارتهای تخصصی مرادی حقیقی است.

مستند " بركت " به كارگرداني مرادي حقيقي به بخش مسابقه فستيوال بين المللي مستند الجزيره در كشور قطر و جشنواره بروكسل راه يافت.

مستند "بركت" به مدت 30 دقيقه با حال و هوايي شاعرانه به شيوه پخت نان محلي در نقاط مختلف استان سمنان پرداخته و به ويژگي هاي نان هاي محلي، ماندگاري آنها، عدم دور ريز و جايگاه ويژه نان در فرهنگ مردمان اين سرزمين نگاهي ويژه داشته است.

وی در عرصه هنر دارای مقام های فراوانی شده است.

کد مطلب 2053433

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