هنرمند منتخب تئاتر اردیبهشت ایران در سمنان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرادی حقیقی متولد 1364 دارای کارشناسی کارگردانی هنرهای نمایشی بوده و فعالیت خود را از سال 1373 با بازی در نمایش دست نوازان آغاز کرد.

تدوین، نوازندگی دف، فیلم سازی و تئاتر از مهارتهای تخصصی مرادی حقیقی است.

مستند " بركت " به كارگرداني مرادي حقيقي به بخش مسابقه فستيوال بين المللي مستند الجزيره در كشور قطر و جشنواره بروكسل راه يافت.

مستند "بركت" به مدت 30 دقيقه با حال و هوايي شاعرانه به شيوه پخت نان محلي در نقاط مختلف استان سمنان پرداخته و به ويژگي هاي نان هاي محلي، ماندگاري آنها، عدم دور ريز و جايگاه ويژه نان در فرهنگ مردمان اين سرزمين نگاهي ويژه داشته است.

وی در عرصه هنر دارای مقام های فراوانی شده است.