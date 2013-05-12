سامانه ثبت نام پروانه فعالیت نمایشی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، جانمحمد خوب پور عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری اردیبهشت تئاتر ایران در فرهنگسرای کومش سمنان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقرار سامانه ثبت نام پروانه فعالیت نمایشی گفت: که سامانه تنها برای افرادی فعال است که تا 25 اسفند 91 ثبت نام کرده اند و این افراد می توانند از طریق تماس با دفتر استقرار گروه های نمایشی نسبت به تکمیل و دریافت گزارش اقدام کنند.

وی افزود: کاربران باید به هنگام تماس کد ملی و کد رهگیری خود را اعلام کنند و برای هرگونه تغییر مشخصات کامل را به همراه داشته باشند.

به گفته خوب پور این تغییرات به غیر از تغییر و یا اضافه کردن سوابق اجرایی و هنری (که مدیر مسئول باید وارد کند) تنها از طریق ارتباط با دفتر استقرار گروه های نمایشی امکان پذیر است.

مدیر دفتر استقرار گروه‌های نمایش کشور اظهار داشت: هر چند در شأن تئاتر کشورمان اعتباری به این حوزه اختصاص نیافته است اما باید یقین داشته باشیم که طبع و ذوق یک هنرمند و اهل تئاتر هرگز با کمبود اعتبار تلخ نمی‌شود چرا که هنرمند ما بیشتر از آن که به پول وابسته باشد به عشق حضور مردم نمایش اجرا می‌کند.

خوب پور با بیان این‌که هنرمند تئاتر کار دلی انجام می‌دهد که این کار هیچ ربطی به کمبودها و برخی نقص‌های مالی و اعتباری ندارد، تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که هنرمندان ما به ویژه در عرصه تئاتر با کمترین امکانات بهترین آثار را تولید، کارگردانی و اجرا می‌کنند که نشان می‌دهد کمبودها و نقص‌ها هیچ خللی در اراده آنها به وجود نمی‌آورد.

وی، شور و شوق هنرمندان تئاتر را برگرفته از شور و شوق اصیل بودن این هنر والا توصیف کرد و ادامه داد: این برای ما مسئولان جای افتخار است که یک هنرمند تئاتر چنان با عشق، شور و نشاط آثاری را تولید می‌کند که اگر به ارقام هزینه‌کرد آن توجه کنیم رقم تولید این اثر غیر قابل باور باشد.

مدیر دفتر استقرار گروه‌های نمایش کشور با بیان اینکه همچنان تئاتر از کمبود فضا و سالن‌های اختصاصی رنج می‌برد، خاطر نشان کرد: هر چند نسبت به گذشته فضای تئاتر بهتر شده و حداقل سالن‌های چند منظوره در شهرستان‌ها راه‌اندازی شده اما این‌که بخواهیم این حرکت را قابل قبول بدانیم مد نظر ما نیست چرا که ظرفیت و جایگاه تئاتر ما بیشتر و بهتر از این تلاش‌ها و کوشش‌ها است.

خوب پوراضافه کرد:‌ البته هنرمند ما به پشتیبانی‌ها و تزریق اعتبارات توجه نمی‌کند بلکه سعی می‌کند با عشق و علاقه کار کند که با این اوضاع و احوال کار تئاتر هرگز تعطیل‌بردار نیست.

وی از استقرار گروه‌های نمایش و فراخوان انجام شده در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: از این طرح پیشکسوتان و گروه‌های مختلف نمایش استقبال کردند هر چند که با دریافت نقطه نظرات در صدد اصلاح برخی از اشکالات هستیم.

مدیر دفتر استقرار گروه‌های نمایش کشور یادآور شد: ‌ما مدعی آن نیستیم که این آیین‌نامه در استقرار گروه‌های نمایش آیین‌نامه‌ای کامل و جامع است اما ادعای ما این است که این آیین‌نامه بخشی از انتظارات هنرمندان و پیشکسوتان را برآورده می‌کند چرا که به کسب درجات و رتبه‌های هنرمندان در این عرصه توجه جدی صورت گرفته است.

خوب‌پور یکی از ضعف‌های برنامه‌ریزی در حوزه تئاتر را نبود اجرای عمومی در سال‌های گذشته و فاصله گرفتن از این عرصه توصیف کرد و افزود: قطعاً در این زمینه نیاز به حمایت‌های بیشتر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم که انتظار می‌رود در استان اردبیل نیز این کار با قوت بیشتر عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه طرح استقرار نمایشی باهدف حمایت از هنرهای نمایشی در شهرستانها و استانهای کشور در سال 1390 تهیه و تدوین شده است اظهار داشت: تا کنون حدود 466 گروه نمایشی وارد سامانه شده است و مسئله ثبت نام اینترنتی آنها انجام شده است.

مدیر دفتر استقرار گروه‌های نمایش کشور با بیان اینکه این مسئله نشان از همکاری استان ها است افزود: اگر پیگیری انجمن ها، معاونت های هنری و کارشناسان تئاتر نبود قطعا این اتفاق نمی افتاد.

خوب پور با اشاره به اینکه دفتر استقرار روزانه با روسای انجمن ها و معاونت های هنری در تماس است اظهار داشت: طرح استقرار یک کمک هزینه از طرف معاونت هنری و اداره کل هنرهای نمایشی با رعایت یکسری فاکتورها و ویژگی هایی که در طرح استقرار لحاظ شده به گروه‌های نمایشی تعلق می گیرد.

مدیر دفتر استقرار گروه‌های نمایش کشور در خاتمه، از ثبت نام 11 گروه نمایشی در طرح استقرار نمایشی خبر داد و گفت: هنر تئاتر از دیرباز مورد استقبال بوده است.