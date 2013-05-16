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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

در همایش سیم و کابل صنعتی مطرح شد:

صادرات سیم و کابل با تولید محصولات باکیفیت میسر می شود/فعالیت 12 واحد سیم و کابل در استان مرکزی

صادرات سیم و کابل با تولید محصولات باکیفیت میسر می شود/فعالیت 12 واحد سیم و کابل در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه تولید سیم و کابل هدفگذاری برای صادرات و پوشش کامل بازار داخلی با محصولات باکیفیت است که هر دوی این اهداف با رعایت استاندارد محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید میرنظامی مدنی ظهر روز پنجشنبه در همایش آموزشی استاندارد سیم و کابل صنعتی در اراک افزود: سیم و کابل صنعتی  است که به عنوان شریان انتقال انرژی در کشور و جایگاه ویژه ای را درحوزه صنعت و اقتصاد دارد.

وی ادامه داد: سیم و کابل به عنوان یک صنعت بین بخشی تلقی می شود و اگر در کیفی سازی در این حوزه شود خود به خودبحث کیفی سازی در عرضه های دیگر به ظهورمی رسد.

میرنظامی اظهار داشت: خوشبختانه در کشوری زندگی می کنیم که به لحاظ مواد اولیه تولید سیم و کابل و دانش فنی تولید این محصول زمینه های لازم فراهم می باشد و امروز در عصر تولید مس در دنیا حرف برای گفتن داریم .

نمی توانیم واردات را متوقف کنیم باید به فکر ارتقاءاستانداردها باشیم

میرنظامی مدنی شرط لازم جهت کیفی سازی محصولات و تضمین رضایت مردم در این بخش توجه به استاندارد و رعایت موازین و تکالیف تعریف شده دانست واظهار داشت: در حوزه استاندارد باید به این سوال پاسخ دادکه آیا استانداردهایی که امروزه در اختیار داریم پاسخگوی نیاز های ما هست یا خیر؟

میرنظامی مدنی گفت: سیم و کابل علاوه بر مصارف متعدد در بخش های تولید صعتی و کشاورزی در حوزه صنعت ساختمانی هم جایگاه ویژه ای دارد که باید مورد توجه مهندسان ناظر قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: 12 واحد تولید سیم و کابل در استان مرکزی فعالیت دارند که هفت واحد دارای پروانه استاندارد است و پنج واحد دیگر نیز مراحل اخذ استاندارد را می گذارنند.

وی در پایان اظهار داشت: ما نمی توانیم واردات را متوقف کنیم و باید به فکر ارتقاءاستانداردها باشیم .

بیشترمصالح برقی به کار رفته در صنعت ساخت و ساز اراک استاندارد است

رئیس کمیسیون برق سازمان نظام مهندسی ساختمان اراک نیز در این همایش گفت: این سمینار با همت شرکت سیم وکابل تک و کمیته برق و آموزش سازمان نظام مهندسی به منظور آموزش استاندارد سیم و کابل در اراک تشکیل شده است.

مجید ثاقبی خاطرنشان ساخت: درحال حاضر بیشترمصالح برقی به کار رفته در صنعت ساخت و ساز اراک استاندارد است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود:شرکت هایی که در جهت ارتقادانش ذینفعان و مشتریانشان کوشش می کنند شرکت هایی هستند که از نظر کیفی به نقطه بلوغ و اصلی خود رسیده اند و نیز سعی میکنند که سلیقه مشتریانشان را نیز بالا ببرند.

در همایش آموزشی استاندارد سیم و کابل مباحث تخصصی در حوزه ساخت سیم و کابل با کیفیت و مواد قانونی استاندارد در این زمینه ارائه شد.
 

کد مطلب 2056438

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