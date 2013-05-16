صادرات سیم و کابل با تولید محصولات باکیفیت میسر می شود/فعالیت 12 واحد سیم و کابل در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید میرنظامی مدنی ظهر روز پنجشنبه در همایش آموزشی استاندارد سیم و کابل صنعتی در اراک افزود: سیم و کابل صنعتی است که به عنوان شریان انتقال انرژی در کشور و جایگاه ویژه ای را درحوزه صنعت و اقتصاد دارد.

وی ادامه داد: سیم و کابل به عنوان یک صنعت بین بخشی تلقی می شود و اگر در کیفی سازی در این حوزه شود خود به خودبحث کیفی سازی در عرضه های دیگر به ظهورمی رسد.

میرنظامی اظهار داشت: خوشبختانه در کشوری زندگی می کنیم که به لحاظ مواد اولیه تولید سیم و کابل و دانش فنی تولید این محصول زمینه های لازم فراهم می باشد و امروز در عصر تولید مس در دنیا حرف برای گفتن داریم .

نمی توانیم واردات را متوقف کنیم باید به فکر ارتقاءاستانداردها باشیم

میرنظامی مدنی شرط لازم جهت کیفی سازی محصولات و تضمین رضایت مردم در این بخش توجه به استاندارد و رعایت موازین و تکالیف تعریف شده دانست واظهار داشت: در حوزه استاندارد باید به این سوال پاسخ دادکه آیا استانداردهایی که امروزه در اختیار داریم پاسخگوی نیاز های ما هست یا خیر؟

میرنظامی مدنی گفت: سیم و کابل علاوه بر مصارف متعدد در بخش های تولید صعتی و کشاورزی در حوزه صنعت ساختمانی هم جایگاه ویژه ای دارد که باید مورد توجه مهندسان ناظر قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: 12 واحد تولید سیم و کابل در استان مرکزی فعالیت دارند که هفت واحد دارای پروانه استاندارد است و پنج واحد دیگر نیز مراحل اخذ استاندارد را می گذارنند.

وی در پایان اظهار داشت: ما نمی توانیم واردات را متوقف کنیم و باید به فکر ارتقاءاستانداردها باشیم .

بیشترمصالح برقی به کار رفته در صنعت ساخت و ساز اراک استاندارد است

رئیس کمیسیون برق سازمان نظام مهندسی ساختمان اراک نیز در این همایش گفت: این سمینار با همت شرکت سیم وکابل تک و کمیته برق و آموزش سازمان نظام مهندسی به منظور آموزش استاندارد سیم و کابل در اراک تشکیل شده است.

مجید ثاقبی خاطرنشان ساخت: درحال حاضر بیشترمصالح برقی به کار رفته در صنعت ساخت و ساز اراک استاندارد است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود:شرکت هایی که در جهت ارتقادانش ذینفعان و مشتریانشان کوشش می کنند شرکت هایی هستند که از نظر کیفی به نقطه بلوغ و اصلی خود رسیده اند و نیز سعی میکنند که سلیقه مشتریانشان را نیز بالا ببرند.

در همایش آموزشی استاندارد سیم و کابل مباحث تخصصی در حوزه ساخت سیم و کابل با کیفیت و مواد قانونی استاندارد در این زمینه ارائه شد.

