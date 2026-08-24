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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

ریاض حمله به نفتکش «امزان» را تایید کرد

ریاض حمله به نفتکش «امزان» را تایید کرد

سازمان حمل‌ و نقل دریایی عربستان حمله به نفتکش «امزان» را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سازمان حمل‌ونقل دریایی عربستان حمله به نفتکش امزان را تایید کرد.

این سازمان اذعان کرد که این نفتکش در دریای سرخ دچار حادثه امنیتی شد.

بنا بر اعلام این سازمان تمامی خدمه این نفتکش در سلامت هستند.

پیش از این، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: به لطف و یاری خداوند، نیروهای مسلح یمن با موفقیت نفتکش «امزان» دشمن سعودی را در شمال دریای سرخ و در سواحل ینبع، با موشک بالستیک هدف قرار دادند. این حمله دقیق و مستقیم بود و منجر به آتش کشیدن آن و فرار چندین کشتی دیگر حاضر در منطقه مورد هدف قرار گرفته، شد. این عملیات در چارچوب اجرای تصمیم نیروهای مسلح برای اعمال ممنوعیت دریایی بر دشمن سعودی و تثبیت اصل محاصره در برابر محاصره انجام می‌شود.

کد مطلب 6926498

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