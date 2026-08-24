به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی پورمحمدی عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی مسجد در مرند، با اشاره به جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: بر اساس روایتی از پیامبر اکرم(ص)، کسی که با مسجد ارتباط داشته باشد، دست‌کم از یکی از سه بهره برخوردار می‌شود؛ یا دعای او مستجاب می‌شود، یا خداوند بلایی را از او دفع می‌کند و یا در مسجد با برادر و دوست مؤمنی آشنا می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور در مسجد آثار معنوی و اجتماعی متعددی برای انسان دارد، افزود: دعا یکی از مهم‌ترین برکات ارتباط با مسجد است و بسیاری از دعاها می‌تواند زمینه دفع بلا از انسان، خانواده و جامعه را فراهم کند، حتی اگر فرد از این آثار آگاه نباشد.

امام جمعه مرند با اشاره به روایتی درباره ابوحمزه ثمالی و تأثیر دعای او در رفع آسیب از فرزندش، ادامه داد: دعا زمانی که با رضایت الهی همراه باشد، می‌تواند آثار بزرگی در زندگی انسان داشته باشد و نباید از این ظرفیت معنوی غافل شد.

پورمحمدی همچنین آشنایی با مؤمنان و شکل‌گیری پیوندهای دینی و اجتماعی را از دیگر برکات مسجد دانست و گفت: مسجد محل گردهمایی علما، پیشکسوتان، جوانان، اعضای پایگاه‌های مقاومت و عموم مردم است و همین ارتباط می‌تواند به شکل‌گیری دوستی‌ها و همبستگی اجتماعی کمک کند.

مسجد نباید فقط در مناسبت‌های خاص فعال باشد

وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های مسجدی اظهار کرد: مسجد نباید فقط به برگزاری مجالس ختم یا فعالیت در ایام محرم محدود شود، بلکه باید در تمام طول سال فعال و پررونق باشد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری افزود: مساجد در طول تاریخ اسلام و همچنین در دوران دفاع مقدس، نقش مهمی در تربیت و سازماندهی نیروهای مؤمن داشته‌اند و بسیاری از رزمندگان و شهدای دفاع مقدس از همین پایگاه‌ها به جبهه‌ها اعزام شدند.

پورمحمدی بر ضرورت تقویت حضور جوانان و خانواده‌ها در مساجد تأکید کرد و گفت: فعال نگه داشتن مساجد نیازمند همکاری علما، ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های مقاومت و مردم است.

امام جمعه مرند با اشاره به وضعیت توزیع مساجد در برخی مناطق این شهرستان گفت: در بعضی محله‌ها چند مسجد در فاصله بسیار نزدیک از یکدیگر قرار دارند و این مسئله موجب کاهش جمعیت نمازگزاران در برخی مساجد شده است؛ در مقابل، برخی مناطق جدید با کمبود مسجد مواجه هستند.

وی با اشاره به محدوده خیابان پاسداران مرند ادامه داد: در مناطقی که مسجد وجود ندارد، باید برای احداث مسجد و تأمین زیرساخت‌های مذهبی و فرهنگی برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی هزینه‌های غیرضروری در مجالس ترحیم گفت: به جای صرف هزینه‌های سنگین برای تاج گل، می‌توان این مبالغ را برای کمک به نیازمندان، بیماران و مراکز حمایتی اختصاص داد تا آثار ماندگارتری داشته باشد.

وی در پایان بر ضرورت همدلی و هماهنگی برای تقویت جایگاه مساجد تأکید کرد و گفت: با انسجام و همکاری بیشتر می‌توان مساجد را فعال‌تر و آبادتر از گذشته نگه داشت.