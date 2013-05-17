جزئیات واردات موبایل، برنج، پوشاک و سیگار/ واردات خودرو 68 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می دهد: واردات خودروی سواری در فروردین ماه امسال در حالی به 518 دستگاه به ارزش 12 میلیون دلار رسیده است که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 91 (هزار و 637 دستگاه به ارزش 32 میلیون دلار) 68 درصد کاهش نشان می دهد.

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در فروردین ماه سال 92 مبلغ 22 هزار و 736 دلار بوده که نسبت به سال گذشته، با افزایش 14.74 درصدی مواجه شده است.



از 518 دستگاه خودروی سواری وارد شده به کشور در فروردین ماه امسال، 486 دستگاه به ارزش 11 میلیون و 161 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 16 دستگاه به ارزش 298 هزار دلار از مبدا جمهوری کره،10 دستگاه به ارزش 204 هزار دلار از مبدا کویت و 6 دستگاه نیز به ارزش 115 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.

در همین حال، در فروردین ماه سال جاری 898 دستگاه خودرو به ارزش 7 میلیون دلار به خارج کشور صادر شده، این در حالی است که صادرات خودرو در مدت مشابه سال قبل 3 هزار و 380 دستگاه بوده است.

میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در فرودین ماه سال جاری 7 هزار و 770 دلار بوده که نسبت به سال گذشته با افزایش 38.26 درصدی مواجه شده است.

طی این مدت، عمده کشورهای مقصد صادراتی خودروهای سواری ایران نیز عراق، اوکراین و چین بوده‌اند؛ به نحوی که در مجموع 898 دستگاه خودرو از ایران صادر شده که سهم عراق در این میان، 849 دستگاه به ارزش 6 میلیون و 613 هزار دلار، سهم اوکراین 48 دستگاه به ارزش 355 هزار دلار و سهم چین 1 دستگاه به ارزش 9 هزار دلار بوده است.

میزان واردات گوشی تلفن همراه، برنج، پوشاک و سیگار

همچنین در فرودین ماه سال جاری 19 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 3 میلیون و 443 هزار دلار وارد کشور شده، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 19 تن به ارزش 3 میلیون و 691 هزار دلار بوده است. امارات متحده عربی، جمهوری کره و چین 3 مبداء اصلی واردات گوشی تلفن همراه به کشور بوده است.

در فروردین ماه سال جاری 113 هزار و 356 تن برنج به ارزش 131 میلیون دلار وارد كشور شده است. واردات اين محصول نسبت به سال قبل، 57.51 درصد افزایش وزني و 101.78 درصد افزایش ارزشي داشته است. در مدت مشابه سال گذشته میزان واردات برنج به کشور 72 هزار تن به ارزش 65 میلیون دلار بوده است. هند، امارات متحده عربی و پاکستان 3 مبداء اصلی واردات برنج به کشور گزارش شده است.

براساس آمار گمرک، در فرودین ماه سال جاری، حدود 26 تن انواع پوشاک به ارزش 185 هزار دلار وارد كشور شده است. واردات اين كالاها نسبت به سال قبل 62.06 درصد كاهش وزني و 80.25 درصد كاهش ارزشي داشته است. 3 مبداء اصلی واردات پوشاک به کشور نیز امارات، چین و ترکیه بوده است.

در فروردین ماه امسال حدود 305 تن سیگار به ارزش 2 میلیون و 253 هزار دلار وارد کشور شده است. واردات این محصول نسبت به سال قبل 52.22 درصد کاهش وزنی و 73.65 درصد کاهش ارزشی داشته است. ترکیه، جمهوری کره و امارات متحده عربی 3 کشور اصلی واردات سیگار به کشور در فرودین ماه 92 بوده است.