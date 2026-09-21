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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

۲۰۵ شب حضور؛ ساحل چابهار غرق در همدلی مردم

۲۰۵ شب حضور؛ ساحل چابهار غرق در همدلی مردم

چابهار- ساحل‌نشینان چابهار در دویست‌وپنجمین شب، با حضور در کنار ساحل، بر تداوم همدلی و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6954376

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