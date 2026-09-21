https://mehrnews.com/x3d7t4 ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷ کد مطلب 6954376 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷ ۲۰۵ شب حضور؛ ساحل چابهار غرق در همدلی مردم چابهار- ساحلنشینان چابهار در دویستوپنجمین شب، با حضور در کنار ساحل، بر تداوم همدلی و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 64 MB کد مطلب 6954376 کپی شد مطالب مرتبط واکسیناسیون تب برفکی بیش از ۳ هزار رأس دام در چابهار و دشتیاری تیس صاحب مرکز جامع سلامت شد؛ گامی برای ارتقای خدمات درمانی روستا بیمارستان ۳۲ تختخوابی پلان به ۸۴ درصد پیشرفت رسید آغاز عملیات اجرایی بیش از ۶ هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان حماسه حضور چابهاریها در شب دویست و سوم مطالبهگری مولوی چابهاری از دبیر مناطق آزاد کشور برای رفع مشکلات مردم برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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