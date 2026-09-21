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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

ملت ایران قدردان جانفشانی‌های نیروهای مسلح هستند

ملت ایران قدردان جانفشانی‌های نیروهای مسلح هستند

ایلام - امام جمعه ایلام گفت: ملت ایران همواره قدردان جانفشانی‌های نیروهای مسلح هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار عصر دوشنبه در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس با اشاره به اینکه در جنگ اخیر، تلاش و هدف نهایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی تجزیه ایران بود، اظهار داشت: اگر جانفشانی‌های نیروهای مسلح نبود، قطعاً اکنون کشوری به نام ایران وجود نداشت و این نیروها به کشور عزت دادند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در شرایط سخت کشور مانند سیل، زلزله، جنگ و محرومیت‌زدایی همواره در میدان حاضر بوده‌اند، تصریح کرد: این نیروها تمام کم‌وکاستی‌های کشور را جبران می‌کنند و در خدمت‌رسانی به مردم، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه قدرت نیروهای مسلح بیش از آنکه به تجهیزات و تاکتیک‌هایش وابسته باشد، برگرفته از توکل و توسل نیروهای مخلص آن است، خاطرنشان کرد: در ۴۷ سال گذشته نیروهای مسلح با تمام توان در مقابل دشمن ایستاده‌اند که این ایستادگی، امنیت و اقتدار امروز ایران را رقم زده است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره قدردان جانفشانی‌های نیروهای مسلح خواهد بود، گفت: باید این فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده منتقل شود، زیرا همه ما مدیون این عزیزان هستیم.

کد مطلب 6954312

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