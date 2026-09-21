به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمیتبار عصر دوشنبه در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس با اشاره به اینکه در جنگ اخیر، تلاش و هدف نهایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی تجزیه ایران بود، اظهار داشت: اگر جانفشانیهای نیروهای مسلح نبود، قطعاً اکنون کشوری به نام ایران وجود نداشت و این نیروها به کشور عزت دادند.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در شرایط سخت کشور مانند سیل، زلزله، جنگ و محرومیتزدایی همواره در میدان حاضر بودهاند، تصریح کرد: این نیروها تمام کموکاستیهای کشور را جبران میکنند و در خدمترسانی به مردم، از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه قدرت نیروهای مسلح بیش از آنکه به تجهیزات و تاکتیکهایش وابسته باشد، برگرفته از توکل و توسل نیروهای مخلص آن است، خاطرنشان کرد: در ۴۷ سال گذشته نیروهای مسلح با تمام توان در مقابل دشمن ایستادهاند که این ایستادگی، امنیت و اقتدار امروز ایران را رقم زده است.
حجت الاسلام کریمیتبار در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره قدردان جانفشانیهای نیروهای مسلح خواهد بود، گفت: باید این فرهنگ ایثار و فداکاری به نسلهای آینده منتقل شود، زیرا همه ما مدیون این عزیزان هستیم.
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