https://mehrnews.com/x3d7th ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ کد مطلب 6954387 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ چراغ خیابان های مشهد با حضور مردم در شب ۲۰۵ همچنان روشن است مشهد- چراغ خیابان های مشهد با حضور مردم متدین و انقلابی این شهر در شب ۲۰۵ همچنان روشن است. دریافت 13 MB کد مطلب 6954387 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۰۴ مردم مشهدالرضا(ع) برای دفاع از وطن انقلاب اسلامی ایران الگوی مقاومت مردم یمن است علم الهدی: مقاومت مردم بزرگترین میدان جهاد در برابر دشمن است روایت دلدادگی جانفدایان مشهدی در تونل پرچم پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در شهرستان مرزی تربت جام برچسبها رهبر شهید بیعت با رهبر انقلاب مشهد
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