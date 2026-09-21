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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

چراغ خیابان های مشهد با حضور مردم در شب ۲۰۵ همچنان روشن است

چراغ خیابان های مشهد با حضور مردم در شب ۲۰۵ همچنان روشن است

مشهد- چراغ خیابان های مشهد با حضور مردم متدین و انقلابی این شهر در شب ۲۰۵ همچنان روشن است.

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کد مطلب 6954387

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