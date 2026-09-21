اجرای ۱۲۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در ماسال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴۸ شهید والامقام شهرستان ماسال اظهار کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس ۲۳۰ هزار نفر از سرمایه‌های ارزشمند خود را برای حفظ خاک، وطن و ناموس تقدیم انقلاب کرد.

فرمانده سپاه شهرستان ماسال افزود: مسئولیت‌هایی که امروز بر عهده افراد قرار گرفته، ثمره جان‌فشانی شهدا و ایثارگری ملت ایران است و باید در مسیر خدمت به مردم و حفظ آرمان‌های شهدا مورد توجه قرار گیرد.

دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند برای انقلاب است

وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» گفت: دشمن در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ جنگی نابرابر را به کشور تحمیل کرد و تصور نمی‌کرد ملت ایران با چنین پایداری و ایستادگی، سال‌ها در برابر دشمن مقاومت کند.

پارسا با بیان اینکه پایداری، جوانمردی و ایثارگری ملت ایران از عوامل مهم ایستادگی در دوران دفاع مقدس بود، افزود: امروز باید این دوران را به عنوان گنجینه‌ای عظیم برای انقلاب اسلامی پاس بداریم و ابعاد مختلف آن را به نسل‌های جدید منتقل کنیم.

دفاع مقدس باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود

فرمانده سپاه ماسال با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از دوران دفاع مقدس تصریح کرد: اگر این دوران به درستی روایت و تبیین نشود و تمایز میان ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جدید روشن نشود، روایت‌های تحریف‌شده می‌تواند جایگزین روایت واقعی این دوره شود.

وی ادامه داد: دفاع مقدس نباید تنها به سپاه و بسیج محدود شود، بلکه باید به عنوان یک فرهنگ عمومی برای همه اقشار جامعه تبیین و بازخوانی شود.

اجرای ۱۲۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس ماسال

پارسا با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان ماسال گفت: ۱۲۰ عنوان برنامه در حوزه‌های تبیینی، بصیرتی، ورزشی و محرومیت‌زدایی پیش‌بینی شده که ۴۸ برنامه آن به صورت شاخص و ویژه برگزار خواهد شد.

وی برگزاری آیین زیارت عاشورا در گلزار شهدا، رژه موتوری، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، برپایی محفل انس با قرآن و گردهمایی پیشکسوتان جهاد و شهادت را از جمله برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد.

فرمانده سپاه ماسال افزود: دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا نیز به عنوان یکی از رویکردهای ثابت در تمامی روزهای هفته دفاع مقدس دنبال خواهد شد.

توزیع بسته‌های آموزشی میان دانش‌آموزان نیازمند

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی و عام‌المنفعه در هفته دفاع مقدس بیان کرد: در این راستا ۱۴۸ بسته آموزشی به نیت ۱۴۸ شهید والامقام شهرستان ماسال و همچنین ۱۰۰ دست پوشاک مدارس میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

پارسا افتتاح دو واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم، ارائه خدمات ویزیت رایگان توسط پزشکان عمومی و متخصص و برپایی میز خدمت مشاوره حقوقی و قضایی در مساجد جامع ماسال و شاندرمن را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی در ماسال

فرمانده سپاه ماسال در ادامه با تأکید بر ضرورت پیوند نسل جدید با هویت و فرهنگ اصیل منطقه خاطرنشان کرد: جشنواره بازی‌های بومی و محلی «داله مزاح» با حضور تیم‌هایی از ۶ شهرستان غرب گیلان، اول مهرماه در زمین ورزشی چاله‌سرا برگزار می‌شود.

وی برپایی موکب «لشکر فرشتگان» در گلزار شهدا و اجرای اردوی راهیان پیشرفت ویژه اصحاب رسانه را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس در شهرستان ماسال عنوان کرد.