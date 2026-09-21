  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

۴۱ هزار مترمربع از معابر محله‌های زابل آسفالت شد

۴۱ هزار مترمربع از معابر محله‌های زابل آسفالت شد

زابل- بیش از ۴۱ هزار مترمربع از معابر محله‌های شهرستان زابل با اجرای طرح‌های عمرانی، زیرسازی و آسفالت شد.

دریافت 24 MB
کد مطلب 6954368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه