https://mehrnews.com/x3d7sT ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸ کد مطلب 6954368 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸ ۴۱ هزار مترمربع از معابر محلههای زابل آسفالت شد زابل- بیش از ۴۱ هزار مترمربع از معابر محلههای شهرستان زابل با اجرای طرحهای عمرانی، زیرسازی و آسفالت شد. دریافت 24 MB کد مطلب 6954368 کپی شد مطالب مرتبط ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به ۳۴۰ بیمار نیازمند در زابل و زهک واکسیناسیون بیش از هزار و ۸۵۰ رأس دام در مناطق روستایی و عشایری کیشکور مردمداری؛ سرمایه اجتماعی سیستانیها که همچنان پا برجاست ورود دادستانی زابل به موضوع صیانت از بقعه تاریخی بیبیدوست برچسبها شهرستان زابل آسفالت آسفالت معابر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
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