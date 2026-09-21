متهم مدعی ارتباط با مقامات پس از تماس با رئیس دادگستری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل عنوان و ادعای ارتباط با مقامات عالی کشور، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد و در نهایت به ۳۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی اظهار کرد: این پرونده با ۱۰ عنوان اتهامی از جمله کلاهبرداری، جعل حکم، امضا، مهر، فرمان و دستخط روسای قوا و اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی رسیدگی شد.

وی افزود: متهم با یک شماره خصوصی با تلفن همراه رئیس کل دادگستری استان البرز تماس گرفت و خود را از مسئولان بیت رهبری معرفی کرد و خواستار صدور رأی به نفع فردی شد.

فاضلی هریکندی ادامه داد: به دلیل ماهیت غیرمعمول درخواست، موضوع به حفاظت و اطلاعات دادگستری ارجاع و پس از تشکیل پرونده، متهم توسط اداره کل اطلاعات استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

کلاهبرداری میلیاردی با ادعای نفوذ

رئیس کل دادگستری البرز گفت: متهم با ادعای ارتباط با مقامات مختلف کشور و استان، از افراد مبالغی را برای پیگیری پرونده‌های قضایی، حقوقی و شهرداری دریافت کرده بود.

وی میزان وجوه کلاهبرداری‌شده در پرونده‌های دارای شاکی را بیش از ۳۶ میلیارد تومان و در یک پرونده دیگر بیش از ۲۰ هزار دلار اعلام کرد.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: در جریان رسیدگی مشخص شد متهم با استفاده از ۱۶ دستگاه تلفن همراه و تغییر شماره خود به حالت خصوصی، تلاش می‌کرد تماس‌هایش را به نهادهای حاکمیتی منتسب کند.

سه همکار متهم نیز محکوم شدند

وی با اشاره به بازداشت سه همکار متهم گفت: یکی از آنها به اتهام غصب عنوان دولتی و اعمال نفوذ و دو نفر از کارکنان مخابرات استان البرز به اتهام مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای محاکمه شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: متهم ردیف دوم به چهار سال حبس و جزای نقدی و دو کارمند مخابرات نیز هر کدام به دو سال حبس محکوم شدند.

تأیید احکام در دیوان عالی کشور

فاضلی هریکندی گفت: شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم اصلی را به ۳۵ سال و ۶ ماه حبس، رد مال بیش از ۳۶ میلیارد تومان و ۲۰ هزار دلار، ضبط اموال و جزای نقدی محکوم کرد.

وی تصریح کرد: احکام صادرشده پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور تأیید شده و هر چهار محکوم هم‌اکنون در زندان در حال تحمل حبس هستند.