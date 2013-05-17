به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه پنج شنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد، حضرات آیات عظام جعفر سبحانی، حسین نوری همدانی، سیدمحمد علی علوی گرگانی، عبدالله جوادی آملی و همچنين آیت الله مصباح یزدی، جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

استاد اخلاق حوزه علمیه در این مراسم اظهار داشت: بزرگان و علمای زیادی بر سر سفر اهل بیت(ع) پرورش یافتند اما از بسیاری از آنها نام و نشان چندانی باقی نمانده است.

علمیت آیت الله بهجت به جامعه منعکس نشده است

حجت‌الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا با بیان اینکه علما و بزرگانی همانند آیت الله بهجت با تلاش و همت خود به درجات عالی رسیدند، ابراز داشت: متاسفانه در ذهن عامه مردم علمیت آیت الله بهجت به خوبی منعکس نشده و مردم تنها از زهد و اخلاق و تقوای این عالم بزرگ خبر دارند.

وی با اشاره به این مطلب که آیت الله بهجت در علوم مختلف از علمای کبار به شمار می‌رفتند افزود: باید علمیت آیت الله بهجت را در کنار اخلاق و زهد ایشان به نسل جوان و عامه مردم شناساند که در حقیقت بدون علم نمی‌شود به مراتب و درجات بالای زهد و تقوا دست یافت.

آیت الله بهجت در نتیجه علم و صفای باطن به درجات عالی دست یافت

استاد اخلاق حوزه علمیه ادامه داد: آیت الله بهجت در نتیجه علم و صفای باطن توانست به درجات عالی دست یابد و انسان می‌تواند با روی آوردن به آن دسته از ریاضیاتی که مورد تایید شریعت است به مقام‌های بلند دست یابد.

وی با بیان اینکه خاتمه کاروان علم و معرفت و در عصر ما آیت الله بهجت بود افزود: در طول تاریخ فقیهان بزرگی همانند ابن طاووس، علامه حلی و شهید ثانی به تصرف متهم شدند چرا که مردم علم و معرفت آنها را با هم جمع بسته بودند.

آیت الله بهجت به اوج معرفت الله رسیده بود

حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا گفت: آیت الله بهجت به اوج معرفت الله رسیده بود و از ایشان شنیدم که فرمودند هر چه هست در ربوبیت و بندگی خدا است و ما غیر از بندگی راه دیگری نداریم.

استاد اخلاق حوزه علمیه با بیان اینکه آیت الله بهجت در فضای عبودیت پرواز می‌کرد، افزود: من از ایشان کرامات بسیاری را سراغ دارم و خداوند پرده را از روی ایشان برداشته بود و دنیا نزد ایشان به هیچ عنوان مهم نبود.

وی اضافه کرد: نباید هر مطلبی را با عنوان کرامت بیان کرد، هر چند که کرامت وجود دارد و اگر کسی بگوید در عالم مکاشفه نیست بی‌سواد است.

آیت الله بهجت تاکید داشت انسان باید به یقینیات عمل کند

وی تصریح کرد: ایشان بارها می‌فرمودند که انسان باید به یقینیات عمل کند، یعنی همان عمل به واجبات و ترک محرمات الهی.

استاد اخلاق حوزه علمیه با بیان اینکه یکی از اولیا در 40 سال قبل محو گریه‌های آیت الله بهجت در هنگام نماز بود، افزود: برای خداوند پذیرایی از بندگان آسان است و آیت الله بهجت همواره از این مسئله هراس داشت که نکند یکی ازکراماتش فاش شود هر چند که امروز همه به دنبال شهرت و معروفیت هستند و هر وقت یکی از کراماتش فاش می‌شد جانش به لب می‌رسید.