550 مقاله به دبیرخانه همایش دانشگاه کارآفرین ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی عصر شنبه در نخستین همایش ملی دانشگاه کارآفرین دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه کارآفرینی تمامی ابعاد و جوانب علوم از جمله جامعه‌ شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت را در برمی‌گیرد افزود: تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد سه ویژگی مهم در همه کارآفرینان است و یک کارآفرین علیرغم مولد بودن در تمامی حوزه‌ها باید با ایجاد مشتری و محصول جدید به فعالیت بپردازد.

وی اظهار داشت: این اولین همایش دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور است، که هدف اصلی آن آموزش، ترویج، مشاوره و برقراری تبادل مناسب بین دانشگاه و صنعتگران است.

حسینی گفت: 550 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته توسط داوران، از این بین 13 مقاله برای سخنرانی و 241 مقاله به عنوان پوستر و 215 مقاله برای چاپ در چکیده مقالات پذیرفته شد.

سرپرست مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران با اشاره به انتخاب نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برای سال 92 از سوی مقام معظم رهبری، گفت: تجلی حماسه سیاسی با حضور مردم در انتخابات 24 خرداد صورت می‌پذیرد و این خود یک امتحان برای ملت ایران خواهد بود تا از این طریق فرد اصلح را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند.

وی ادامه داد: برای تجلی حماسه اقتصادی بايد به مبحث کارآفرینی به صورت ویژه‌ای پرداخت چراکه، موتور محرکه هر کشوری کارآفرینی است و بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه رفاه و ثروت و رقابت خود را در حوزه کارآفرینی دنبال می‌ کنند.

نقش اثرگذار کارآفرینان در مقابله با تحریم

اللهياري رئیس مراکز کارآفرینی دانشگاه‌های کشور در همایش ملی دانشگاه کارآفرین و صنعت دانش محور با اشاره به وجود تهدیدها و بحران‌های حاضر در کشورمان گفت: کارآفرین کسی است که از درون بحران ها فرصت سازی نمایدو گره از بن بست ها باز کند.

وی اظهار داشت: بايد از تحریم و تهدیدهای موجود در ایران به عنوان فرصت و موهبتی برای بالا بردن و افزایش بهروه وری سود کرد.

وي اظهار امیدواری کرد تا با وجود چنین تهدیدهایی، گام‌های موثری برای رشد و توسعه جامعه برداریم.

رئیس مراکز کارآفرینی دانشگاههای کشور یادآور شد: بهره‌وری از فرهنگ والای ایثار و شهادت و زندگی امام علی(ع) که مبتنی بر تولید و انفاق ثروت و مصرف کم است،‌ بايد جایگزین الگوهای به کار گرفته شده غربی در علوم جامعه شناسی و روانشناسی شود.



