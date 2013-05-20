کشف 10 هزار لیتر سوخت قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی کلانتری 11 شهرستان بویین‌ زهرا هنگام گشت ‌زنی به یک دستگاه کامیونت ایسوزو دارای تانکر مخصوص حمل سوخت مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو پنج هزار لیتر نفت قاچاق کشف و راننده کامیونت دستگیر شد.



معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین اضافه کرد: همچنین این ماموران، روز گذشته در اقدامی دیگر هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده قدیم قزوین، بویین زهرا دو دستگاه کامیون حامل تانکر سوخت را مورد بازرسی قرار دادند و پنج هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.



خرده فروشان مواد مخدر در قزوین دستگیر شدند



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری 76 خرده فروش مواد مخدر در مناطق مختلف استان خبر داد.



سرهنگ ولی وندایی در این باره اظهارداشت: با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در استان بیش از 76 نفر از خرده فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شدند.



وی افزود: ماموران انتظامی استان روز گذشته در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده 17 منزل مسکونی را در 14 نقطه آلوده به مواد مخدر مورد بررسی قرار دادند.



سرهنگ وندایی یادآورشد: در این طرح ماموران توانستند 44 نگهدارنده و خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و از آنها دو کیلو و 56 گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین تصریح کرد: در شهرستان البرز نیز در طرح پاکسازی نقاط آلوده ضمن دستگیری 16 فروشنده و نگهدارنده مواد مخدر 95 گرم تریاک و دو گرم هروئین کشف و ضبط شد.



این مسئول گفت: دستگیری هشت توزیع کننده و نگهدارنده مواد مخدر و کشف 18 گرم انواع مواد مخدر در شهرستان تاکستان از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته است.



وندایی اظهارداشت: در ادامه اجرای این طرح در بوئین زهرا و آبیک نیز هشت نفر دستگیر شدند که از آنها 108 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین تصریح کرد: اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در روزهای آینده نیز در مناطق مختلف ادامه خواهد داشت.



سه کشته و مجروح در سوانح رانندگی قزوین



وقوع دو حادثه رانندگی در قزوین یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت.



سیدمظفر حسینی امروز در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار داشت: در نخستین سانحه رانندگی روز گذشته در شهرک اقبالیه قزوین یک دستگاه سواری پراید با یک نفر عابر پیاده برخورد کرد که در این تصادف عابر پیاده 10 ساله بر اثر شدت جراحات در محل وقوع حادثه جان سپرد.



پلیس علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی راننده پراید در عدم توجه به جلو هنگام رانندگی اعلام کرد.



همچنین در حادثه رانندگی دیگری در شهرستان بویین زهرا دو دستگاه موتورسیکلت در جاده ولی‌آباد این شهرستان با یکدیگر برخورد کردند که در این سانحه نیز هر دو راکب موتورسیکلت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.



پلیس در حال بررسی علت وقوع این تصادف است