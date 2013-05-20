تمدید و صدور کارت اشتغال اتباع بیگانه در البرز به دفاتر کفالت واگذار شد

هومن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشی از امور دولتی به بخش خصوصی گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بخشی از خدمات خود در زمینه امور اشتغال اتباع خارجی شامل صدور و تمدید مجوز اشتغال این افراد را به دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع بیگانه واگذار کرد.



وی با بیان اینکه دفاتر كفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی به منظور ساماندهی و رسيدگی به اموراتباع بيگانه و با تاييد شورای عالی امنيت ملی در استانها راه اندازی شده، یادآور شد: دفاتر کفالت نهادی غير دولتی است که توسط بخش خصوصی اداره می شود.



وی افزود: در اولين اقدام پس از تاسيس اين دفاتر مقرر شد تا همزمان با طرح آمايش 9 وزارت كشور كه در خرداد ماه سالجاری اجرا می شود، تمام امور مربوط به صدور مجوز كار و اشتغال اتباع خارجی كه پیش از این توسط اداره كل تعاون،كار ورفاه اجتماعی انجام می شد به اين موسسات خصوصی واگذار شود.



نادری با اشاره به نحوه اجرای اين طرح و تاسيس مراكز مذكور تصريح كرد: در اين طرح اتباع خارجی ذكور بالای 18 سال كه دارای مجوز اقامت قانونی هستند می توانند برای ثبت نام و دريافت كارت اشتغال به آدرسهای اين مراكز كه در سايت اداره كل تعاون،كار ورفاه اجتماعی استان البرز(alborz.mcls.gov.ir) موجود است مراجعه و نسبت به صدور يا تمديد كارت كار خود اقدام کنند بدون آنكه نيازی به مراجعه حضوری آنها به ادارات تعاون،كار ورفاه اجتماعی استان باشد.



معاون اشتغال اداره كل ،تعاون،كار ورفاه اجتماعی استان البرز تاسيس اين دفاتر را در نهادينه كردن قوانين مربوط به اقامت و اشتغال اتباع خارجی و دفاع از حقوق آنان بسيار موثر ارزیابی کرد و افزود: اتباع بيگانه ای كه به عنوان كارگر در يك شركت يا كارخانه ای مشغول به كار بوده و نيازمند تمديد كارت اشتغال، معرفی نامه و يا تاييديه هستند و يا با مشكلات بيمه ای روبرو می شوند می توانند به اين دفاتر مراجعه کنند.



به گفته نادری نتيجه ايجاد اين دفاتر موجب دفاع از حقوق اتباع خارجی مقيم در استان خواهد شد.



معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اعلام هزينه صدور و تمديد كارت اشتغال اتباع بيگانه گفت: طبق تعرفه اعلام شده،هزينه صدور كارت كار به مبلغ يك مليون و 400 هزار ريال و هزينه تمديد آن مبلغ يك ميليون ريال است.



نادری یادآور شد: اعتبار اين كارتها يك سال است.



وی دريافت مجوز تردد برای خروج از استان به مقصد استانهای مجاز، پيگيری عدم پرداخت حقوق از سوی كارفرما، پيگيری برقراری غرامت حوادث ناشی از كار برابر ماده 3 قانون تامين اجتماعی، پيگيری امور اداری،امور مربوط به تولد،ازدواج،طلاق و امور دادگاهی را از دیگر فعالیتهای این موسسات برشمرد.