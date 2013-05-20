دو کشته در حمله پهپادهای آمریکا به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد در حمله پهپادهای ارتش آمریکا به منطقه ای در جنوب صنعا دو شبه نظامی وابسته به القاعده کشته شدند. طبق این گزارش حمله مذکور در ادامه عملیات ارتش آمریکا در یمن انجام می گیرد.

طی حمله مشابهی نیز که روز شنبه در استان ابین واقع در جنوب یمن انجام گرفت، 4 نفر کشته شدند. یک مقام دولت یمن با تایید این خبر از معرفی عامل این حملات خودداری کرد با این حال رسانه ها از دست داشتن ارتش آمریکا در چنین عملیاتی خبر می دهند.

گفتنی است واشنگتن تا کنون از اظهار نظر در مورد این اخبار خودداری کرده است.