بزرگراه امام علی (ع) بزرگترین پروژه شهری کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: این بزرگراه مهم ترین و موثرترین پروژه ترافیکی شهر تهران است که در سالروز ولادت با سعادت امام علی (ع) مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر این که بزرگراه امام علی (ع) گذرگاهی سراسری است که شمال شرق و جنوب غرب تهران را به هم متصل می کند، اظهار کرد: این بزرگراه به دلیل اهمیت و تأثیر فراوانی که بر ترافیک بر جای می گذارد، به مثابه یک حلقه ارتباطی در بین بسیاری از شریان های اصلی شهر تهران ایفای نقش می نماید.

معاون شهردار تهران با اشاره به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر این که پلی که ساخت آن در کشور 6 سال طول می کشد، در تهران 6 ماهه ساخته می شود، تصریح کرد: سرعت بالای اجرا، مهم ترین ویژگی پروژه های شهری پایتخت است.

وی با بیان این که بزرگراه امام علی (ع) پس از 20 ماه کار جهادی و با پشت سر گذاشتن بسیاری از موانع اجرایی به مرحله بهره برداری رسیده، اضافه کرد: این بزرگراه به عنوان گذرگاهی مطمئن، علاوه بر داشتن عرض مناسب و برخورداری از باندهای تندرو و کندرو، از مدرن ترین تجهیزات ترافیکی برخوردار بوده و به تازه ترین ویژگی های فنی مجهز است.

تشکری هاشمی با تأکید بر این که بهره برداری از این بزرگراه، هم زمان با ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و نامگذاری آن به نام آن حضرت خبر خوشی برای مردم تهران است، گفت: این معبر شریانی به واسطه دسترسی هایش عملکرد رینگ داخلی کمربندی شهر تهران را بهبود بخشیده و امکان طی کردن شمال تا جنوب پایتخت و بالعکس را در نیم ساعت فراهم می کند.

معاون شهردار تهران در پایان با اعلام این که بیش از 40 سال از طرح ایده اولیه احداث این بزرگراه می گذرد، خاطرنشان کرد: تهران در حال حاضر با 20 ماه فعالیت شبانه روزی مهندسان و کارگران ایرانی، یک بزرگراه شمالی – جنوبی به طول 37 کیلومتر دارد که تا پیش از این داشتن چنین بزرگراهی برای شهروندان تهرانی بیشتر شبیه یک رویا بود.

گفتنی است طی نظرسنجی های به عمل آمده از شهروندان تهرانی، اغلب آن ها بزرگراه امام علی (ع) را نقطه عطفی در فعالیت های مدیریت شهری تلقی کرده و از آن به عنوان برترین پروژه شهری که تاکنون در پایتخت اجرا شده، یاد کرده اند.