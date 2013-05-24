اهليت داشتن براي پذيرش مسئوليت از آموزه هاي ديني است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته آشخانه افزود: رجب نام نهري از انهار بهشت بوده كه آب آن از عسل شيرين تر و از شير مفيدتر است و هر كس كه در اين ماه روزه بگيرد از آن نهر مي نوشد.

وي با اشاره به برگزاري مراسم اعتكاف در مساجد استان نيز اظهار داشت: در اصطلاح فقهي اعتكاف به معناي ماندن حداقل سه روز در مسجد به قصد عبادت با شرايطي خاص است و در آموزه هاي ديني نيز بر انجام آن تاكيد فراواني شده است.

حجت الاسلام طاهري خلوت گزيدن براي عبادت، فرصت يافتن براي تفكر، دوري گزيدن از خلق و تمرين بي نيازي از مردم، تقويت اراده و مهار نفس و ... را شماري از اهداف اعتكاف ذكر كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تبريك به مناسبت ميلاد امام علي(ع) و حماسه فتح خرمشهر، حماسه سوم خرداد را نتيجه امداد غيبي و مقاومت رزمندگان اسلام در مقابل سپاه كفر دانست.

خطيب نماز جمعه آشخانه اضافه كرد: فتح خرمشهر يك مسئله عادي نبود چرا كه در اين حماسه 15 تا 20 هزار نفر از نيروهاي دشمن به صف براي اسارت آمدند و تسليم شدند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بررسي صلاحيت داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان، به مسئله اهليت داشتن براي پذيرش مسئوليت از نگاه قرآن كريم پرداخت و گفت: بر اساس آموزه هاي قرآن كريم هر كسي اهليت ندارد كه مسئوليتي بر دوش او گذاشته شود.

وي افزود: اين فرد حتي اگر فرزند نوح باشد اما صالح نباشد و دوستان نابابي داشته باشد از اهليت خارج مي شود و صلاحيت پذيرش مسئوليت را از دست خواهد داد.