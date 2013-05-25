رحیم جدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رقابتهای كشتی فرنگی جام یادگار امام(ره)، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه طی سالهای گذشته و در زمان چندین رئیس فدراسیون قبلی سطح كمی و كیفی رقابتهای بین‌المللی جام تختی و جام یادگار امام تا حد زیادی كاهش یافت و امسال نیز همچون سال‌های قبل، شاهد حضور كم تعداد و انگشت شمار كشتی گیران خارجی در این مسابقات بودیم.

وی افزود: برای بررسی دقیق دلایل عدم استقبال خارجی‌ها از مسابقات بین‌المللی داخلی ما باید به چندین مورد اشاره كرد كه از همه مهمتر عدم برنامه ریزی دقیق برای ایجاد روابط دوجانبه بین‌المللی است. تا زمانی كه ما به هر تورنمنت ساده و معمولی خارجی اعزام می‌شویم و در مقابل هیچكدام از كشورهای میزبان به تورنمنت‌های ما نمی‌آیند، وضعیت همینی می‌شود كه شاهد آن هستیم.

داور المپیكی و بازنشسته كشتی ایران با اشاره به لزوم تشكیل كمیته ای ویژه این موضوع گفت: باید كمیته ای برای بررسی كیفیت مسابقات داخلی و خارجی در فدراسیون تشكیل شود تا با جدیت و تخصص، بتواند نظارت دقیقی بر روابط بین الملل و ایجاد یك تعامل دوجانبه با كشورهای صاحب كشتی داشته باشد.

وی تصریح كرد: متاسفانه برگزاری رقابتهای بین المللی در ایران به نوعی سنتی شده و انگار ما عادت كرده ایم در غیاب بزرگان این رشته به كشورهایی همچون پاكستان، عراق، تاجیكستان و ... روی آورده و آنان را به عنوان كشتی گیران خارجی به ایران دعوت كنیم! در حالیكه ما در تمامی تورنمت های درجه دو و سه تركیه و بلغارستان شركت می كنیم، اما این كشورها هیچگاه با چهره های شاخص خود در مسابقات بین المللی ما حضور نمی یابند.

جدی در خاتمه به واكنش نماینده فیلا نیز اشاره كرد و گفت: "لازار" از داوران و دوستان قدیمی من به عنوان نماینده فیلا در این رقابتها حضور داشت و بارها با اظهار تعجب از من پرسید چرا شما كه به عنوان یكی از سه قطب كشتی دنیا هستید، این چنین تورنمنت های بی كیفیتی را میزبانی می كنید. او نیز از عدم استقبال تیم های خراجی از تورنمنت های ما متعجب شده بود و این اتفاق را كاملا غیر طبیعی تلقی می دانست.

سی و سومین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگارامام در روزهای 2 و 3 خرداد ماه و در پایین ترین سطح كمی و كیفی طی سالهای اخیر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.