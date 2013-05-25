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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

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نمایشگاهی از صنایع دستی آفریقا برپا می شود

نمایشگاهی از صنایع دستی آفریقا برپا می شود

نمایشگاهی از صنایع دستی آفریقا به مناسبت پنجاهمین سالگرد سازمان وحدت افریقا بعد از ظهر شنبه در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت پنجاهمین سالگرد سازمان وحدت آفریقا و گرامیداشت روز آفریقا نشستی با حضور سفرای آفریقایی، انجمن های دوستی ایران و آفریقا، طلاب و دانشجویان آفریقایی مقیم ایران و نهادها و دستگاههای دخیل در آفریقا در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلای از ساعت 15 تا 17 با سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پیام وزیر امور خارجه برگزار می شود.

همچنین نمایشگاهی از کتاب های موجود در ایران با موضوع آفریقا و نمایشگاهی از صنایع دستی با عنوان جلوه های فرهنگی صنایع دستی آفریقا برپا خواهد شد.

این برنامه با هدف تبیین مناسبات فرهنگی ایران و آفریقا و راهکارهای ارتقای آن، شناساندن فعالیت های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آفریقا به ویژه در زمینه اعطای بورس های تحصیلی، تهیه پژوهشهایی درباره آفریقا برگزار می شود.

در حاشيه این همایش، نمایشگاهی از آثار هنری و فرهنگی  و همچنين کتب و نشریات مرتبط با آفریقا که در جمهوري اسلامي ایران تولید شده و سایر اقلام هنری از سوی انجمن های دوستی ایران و آفریقا و دانشجویان افریقایی مقیم ایران بر پا خواهد شد. همچنین نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و کمیته امداد امام خمینی(ره) فعالیتهای خود در آفریقا را معرفی می کنند.

در اين همايش از وحید فرجی كارگردان فيلم "پارسان زنگبار"  و "رامین حیدری فاروقي" كارگردان سریال "اینجا آفریقاست"، تقدير خواهد شد.

کد مطلب 2062433

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