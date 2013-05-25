نمایشگاهی از صنایع دستی آفریقا برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت پنجاهمین سالگرد سازمان وحدت آفریقا و گرامیداشت روز آفریقا نشستی با حضور سفرای آفریقایی، انجمن های دوستی ایران و آفریقا، طلاب و دانشجویان آفریقایی مقیم ایران و نهادها و دستگاههای دخیل در آفریقا در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلای از ساعت 15 تا 17 با سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پیام وزیر امور خارجه برگزار می شود.

همچنین نمایشگاهی از کتاب های موجود در ایران با موضوع آفریقا و نمایشگاهی از صنایع دستی با عنوان جلوه های فرهنگی صنایع دستی آفریقا برپا خواهد شد.

این برنامه با هدف تبیین مناسبات فرهنگی ایران و آفریقا و راهکارهای ارتقای آن، شناساندن فعالیت های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آفریقا به ویژه در زمینه اعطای بورس های تحصیلی، تهیه پژوهشهایی درباره آفریقا برگزار می شود.

در حاشيه این همایش، نمایشگاهی از آثار هنری و فرهنگی و همچنين کتب و نشریات مرتبط با آفریقا که در جمهوري اسلامي ایران تولید شده و سایر اقلام هنری از سوی انجمن های دوستی ایران و آفریقا و دانشجویان افریقایی مقیم ایران بر پا خواهد شد. همچنین نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و کمیته امداد امام خمینی(ره) فعالیتهای خود در آفریقا را معرفی می کنند.

در اين همايش از وحید فرجی كارگردان فيلم "پارسان زنگبار" و "رامین حیدری فاروقي" كارگردان سریال "اینجا آفریقاست"، تقدير خواهد شد.