۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

در پایان مرحله سوم اردوی آماده‌سازی؛

پنج بازیکن از اردوی جهانی تیم والیبال جوانان حذف شدند

مرحله سوم اردوی آماده‌سازی تیم والیبال جوانان با حذف پنج بازیکن از ترکیب 24 نفره این تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان که برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان آماده می‌شود امروز شنبه به سومین مرحله اردوی آماده‌سازی خود پایان داد. این مرحله از اردو در حالی به پایان رسید که فرهاد نفرزاده، سرمربی تیم جوانان پنج بازیکن را از ترکیب 24 نفره ای که در اختیار داشت، کنار گذاشت.

سپهر و سالار حیدری، دانیال صادقی، سینا غریب خانی و محمد حسن‌زاده بازیکنانی هستند که در پایان اردوی سوم تیم والیبال جوانان خط خوردند. 19 بازیکن دیگر این تیم از سه شنبه آینده چهارمین مرحله اردوی آماده‌سازی خود را در ورزشگاه آزادی آغاز می‎کنند. این اردو تا 19 خردادماه ادامه خواهد داشت.

تیم والیبال جوانان برای شرکت در مسابقات جهانی آماده می‌شود که 31 مردادماه تا 10 شهریورماه در ترکیه برگزار می‌شود. آرژانتین ژاپن، مکزیک و استونی حریفان ایران در گروه B این مسابقات هستند. 

