ترکیه اشتباه محاسباتی خود را به گردن ایران و سوریه نیاندازد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه صحن علنی مجلس ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت زینب (س) گفت: بانوی قهرمان کربلا مظلومیت انقلاب حسینی را به جهانیان رساند، امروز نیز حضرت زینب(س) در مصاف یزیدیان زمان مظلوم است.

وی خطاب به حزب الله گفت: آفرین بر حزب الله و مسلمانان غیرتمند که در معرکه سوریه از حضرت زینب(س) دفاع می کنند، اگر یزیدیان در گذشته خاندان پیامبر(ص) را به اسارت گرفتند یزیدیان امروز حتی نسبت به پیکر بی جان آنها بغض دارند و با وحشی گری به دنبال تخریب مرقد خاندان پیامبر(ص) هستند.

لاریجانی در خصوص سخنان اخیر وزیر خارجه ترکیه در اتهام زدن به ایران و حزب الله گفت: این سخنان ناصواب و غیرواقعی است. نصیحت ما به شما این است که ترکیه با تحلیل نادرست با سوریه ستیز کرده و می کند، اگر محاسبات شما اشتباه از کار در آمده است هزینه آن را به گردن ایران و حزب الله نیاندازید.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی از ابتدا معتقد بود مساله سوریه باید در درون مذاکرات سیاسی حل شود و ارسال سلاح و کمک به افراطیون صرفاً آتش افروزی در منطقه را موجب می شود و تشدید بحران، اما کمکی به حل مساله و تقویت دموکراسی در سوریه نمی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بعد از هزینه های زیاد و خسارت های جانی و مالی دنیا به همین نتیجه رسیده است. حال زمان اصلاح مسیر برای کسانی است که در تحلیل خود درست عمل نکرده اند، نه اینکه با فرار به جلو به دیگران اتهام بزنند.

وی تاکید کرد: وجدان های انسانی و غیرت مسلمانان نمی تواند نبش قبر حجر بن عدی و دریدن بدن یک مسلمان و خوردن قلب آن توسط یک افراطی را بپذیرد و جز وحشی گری در قرن بیست و یکم بر آن نامی بنهند.

لاریجانی ادامه داد: دولت ترکیه اگر بخواهد با مسئولیت پذیری نقش مثبت در امنیت منطقه داشته باشد باید جلوی درگیری های فرقه ای و مذهبی را بگیرد نه اینکه آتش بیافروزد.