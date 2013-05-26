جلد دوم «آسیب شناسی جریانهای تفسیری» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفسیر قرآن کریم در گذر زمان همواره مایه دلشمغولی مکتبهای گوناگون اسلامی با نگرشها و مشربهای مختلف فکری بوده که جریانهای متنوع تفسیری را پدید آورده است. هر چند این تنوع و گونه گونی از منظری نمایش شکوه و عظمت این کتاب آسمانی و ابعاد و لایه های به هم تنیده معارف آن است، اما نگاه های یک سویه و گاه بی ضابطه در بستر این جریانها، برای اندیشمندان متعهد به صیانت مقاصد والای الهی، همواره مایه نگرانی بوده است.

مجموعه آسیب شناسی جریانهای تفسیری حاصل ملاحظات عالمانه جمعی از اندیشمندان حوزه قرآن پژوهی در جریانهای مختلف تفسیری متقدم و متأخر با دو نگاه جریان شناسی و آسیب شناختی است.

فرضیه اصلی این پژوهش آن است که دانش تفسیر قرآن، دانشی ضابطه مند و روش پذیر در راستای درک درست مقاصد الهی است. از این رو، عناصر مشترک و مورد وفاق دانشمندان فرقه های گوناگون اسلامی در فهم قرآن، برای سامان دهی منطق تفسیر قرآن قابل اعتناست. با این همه رویکرد جریانهای تفسیری در عمل، از آن منطق استوار به نوعی فاصله گرفته است. از این رو، بازکاوی تحلیل هر یک از این جریانها و بررسی و نقد آسیبها و آفات آنها تلاشی بایسته و در عین حال خطیر است.

تجربه جلد نخست کتاب در قالب هفت بخش نشان داد که جامعه علمی کشور اقبال قابل توجهی به آثاری از این دست داشته و در گروه های آموزشی رشته علوم قرآن و تفسیر، به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی نیاز به تهیه آن کاملا محسوس است.

پس از چاپ جلد نخست، گروه های متعددی در مقطع دکترا دانشگاه ها این کتاب را به عنوان متن محوری یا منبع اصلی مطالعه و پژوهش معرفی نموده یا مطالب آنرا در قالب نشستهای علمی به بحث و گفتگو نهادند. چنانکه مراکز معتبری چون بخش پژوهش نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و نیز جشنواره کتاب برتر دانشگاهی انتشارات دانشگاه تهران از این کتاب به عنوان کتاب برتر و شایسته تقدیر نموده اند.

در کنار این نباید از نکته سنجی ها و نقدهای عالمانه برخی از فرهیختگان حوزه تفسیرپژوهی بر مطالب کتاب غافل بود که این قلم ضمن سپس فراوان از همه عزیزانی که اثر حاضر را به نقد عالمانه خویش نواخته اند، تأکید می کند که نقدهای رسیده در چاپهای آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کتاب حاضر به عنوان جلد دوم آسیب شناسی جریانهای تفسیری، به بررسی تحلیلی و آسیب شناختی 9 جریان تفسیری دیگر می پردازد که هر یک به نوعی در تاریخ گذشته و معاصر تفسیر از اهمیت خاص برخوردار بوده اند.

در این میان برخی چون جریان روشنفکری التقاطی یا جریان هرمنوتیک، به رغم آنکه شاید نتوان از آنها به عنوان جریان منسجم تفسیری در کنار دیگر جریانهای مطرح سخن گفت، اما به دلیل طرح جدی آنها در حوزه های تفسیری معاصر و آثار قابل اعتنای آنها در فضاهای فکری مرتبط با حوزه تفسیر در این جلد، مورد توجه قرار گرفته اند.

جلد دوم کتاب آسیب شناسی جریانهای تفسیری نوشته جمعی از محققان به کوشش حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد اسعدی، به شمارگان 1000 نسخه و بهای 160000 ریال در بهار سال جاری به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.