شرایط حضور مربی کروات و تعیین مربیان ملوان/ افزایش قرارداد تا 180 هزار دلار

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص شرایط حضور سرمربی جدید کروات این تیم و همچنین نحوه انتخاب دستیاران وی ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودیم دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم پیش قرارداد خود را با باشگاه ملوان امضا کرد و برای ما فرستاد. قرار است وی فردا وارد تهران شود تا من به اتفاق ایراندوست مذاکره نهایی خود را با وی انجام دهیم و پس از آن این مربی کروات برای امضای قرارداد و آغاز کار خود به انزلی برود.

وی در خصوص مبلغ قرارداد این مربی کروات و قیاس او با تومباکوویچ اظهار داشت: مبلغ قرارداد این مربی کروات 120 هزار دلار است که در صورت حصول موفقیت هایی که در قراردادش قید شده تا 180 هزار دلار نیز قابل افزایش است.

مدیرعامل باشگاه ملوان در خصوص قیاس این مربی با تومبا کوویچ سرمربی پیشین تیم استیل آذین تصریح کرد: قطعا رزومه تومباکوویچ از اسکوچیچ قویتر است اما مبلغ قرارداد تومباکوویچ حدود 1.3 میلیون دلار بود و قرارداد این مربی 120 هزار دلار است. به هرحال در باشگاه داری خصوصی ما باید توانایی مدیریت هزینه را داشته باشیم.

وی در خصوص دستیاران اسکوچیچ نیز تصریح کرد: قرار است در مشاوره ای که با کمیته فنی باشگاه خواهیم داشت، ایراندوست، یک مربی باتجربه و یک مربی جوان را به عنوان دستیاران این مربی کروات معرفی کند.

درودگر در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مداخله کمک های بومی اسکوچیچ را در کار وی پیش بینی کرده اید، گفت: باشگاه ملوان مانند یک دانشگاه بزرگ برای من بوده است. مطمئن باشید با تدابیری که اندیشیده‌ایم همدلی را بین اعضای کادر فنی ایجاد خواهیم کرد اما اجازه نمی‌دهم در کار اسکوچیچ دخالت شود چون وی در مسائل فنی اختیار تام دارد، هرچند که دستیارانش به وی می‌توانند مشاوره بدهند.