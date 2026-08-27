قوامی: نیروگاه خورشیدی مانع انتشار گاز گلخانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، هادی قوامی صبح پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی قاسم‌خان اسفراین اظهار کرد: همان‌طور که در الگوی کشت باید ظرفیت‌های هر منطقه مورد توجه قرار گیرد، در سایر حوزه‌های تولید نیز ضروری است آمایش سرزمین مبنای تصمیم‌گیری باشد.

وی افزود: باید ویژگی‌ها و مزیت‌های هر منطقه را در برنامه‌ریزی‌ها در نظر بگیریم و تلاش کنیم نمایندگان مجلس نیز برای حمایت از طرح‌ها و پروژه‌ها، بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای همراهی لازم را داشته باشند.

قوامی با اشاره به ظرفیت‌های این پروژه در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: این منطقه از نظر کاهش انتشار کربن مورد بررسی سازمان ملل قرار گرفته و با اجرای این پروژه، حدود ۱۰۱ هزار تن از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال از مدار خارج خواهد شد.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برخی مسائل و مطالبات شهرستان در حوزه آب و برق خاطرنشان کرد: این مسائل به‌صورت مکتوب در نشست شورای اداری مطرح و پیگیری خواهد شد.