به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همزمان با برنامههای گرامیداشت هفته دولت، پروژه اجرای آسفالت معابر ۷ روستای شهرستان دلگان با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پروژه که در راستای محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای روستایی اجرا شده، شامل آسفالتریزی معابر به مساحت مجموع ۳۹ هزار مترمربع میباشد.
لازم به ذکر است در این طرح عمرانی، اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است. با بهرهبرداری از این پروژه، زمینه تسهیل تردد ساکنان، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت زندگی در این روستاها فراهم شده است.
نظر شما