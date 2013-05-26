رسانه ها مهمترین نقش را در جهت دهی افکار عمومی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امیرمیجانی ظهر یکشنبه در چهارمین گردهمائی آموزش مسئولان روابط عمومی حوزه های قضائی افزود: رسانه‌ها حلقه ارتباط روابط عمومی به جامعه هستند،‌ البته رسانه نیز نیازمند کسب اطلاعاتی است که در اختیار روابط عمومی‌ها است.

امیرمیجانی ابراز داشت: لازمه رسیدن به اهداف سازمان آشنایی کامل با شرایط موجود است، روابط عمومی ها باید از نحوه، اصول و احکام حاکم بر تشکیلات آگاه باشند تا بتوانند اطلاعات را صحیح و کاربردی انتقال دهند.

وی افزود: امروز که توسل به وسایل ارتباط جمعی دنیا را به یک دهکده جهانی مبدل کرده است و نفوذ رسانه‌ها در دنیای فعلی بسیار مؤثر است ، باید با مطالعه و پژوهش خواست جامعه را به درون سیستم انتقال داد،

امیرمیجانی تصریح کرد: امروز رسانه‌ها نه تنها یک پیام را انتقال می‌دهند، بلکه با مطالعات‌ مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی می‌توانند بحران‌آفرین و یا خنثی کننده بحران باشند.

وی گفت: امروز کار روابط عمومی مرتبط با کار رسانه است که می‌توانند اهداف مشترکی را نیز تعقیب کنند، دادگستری زمانی اطلاع‌رسانی می‌کند به دنبال ایجاد سطح رضایتمندی است تا بتواند موفقیت را کسب کند.

این مقام قضایی بیان داشت: برای ایجاد تعامل روابط عمومی و رسانه و جلوگیری از اینکه در برابر هم قرار گیرند، باید تلاش شود تا امور حاکم در درون تشکیلات توسط روابط عمومی‌ها فرا گرفته شود

وی اظهار داشت: پیشرفت هر مجموعه رابطه مستقیمی با سطح علم،آگاهی و دانش نیروی انسانی آن مجموعه دارد.

امیرمیجانی یادآور شد: از همین رو مسئولین برای تسریع در نیل به اهداف سازمان به امر آموزش نیروی انسانی سازمان توجه ویژه ای داشته اند

وی تصریح کرد: آموزش نیروی انسانی در سازمانها در سه بخش آموزشهای قبل از خدمت، بدو خدمت و ضمن خدمت خلاصه می شود.

وی گفت: چون روز به روز شرایط جامعه در حال دگرگونی بوده و ابزارها تحت تاثیر پیشرفت های علمی و تکنولوژی تغییر می کند لذا به همین امر ضرورت آموزش ضمن خدمت همیشه مورد تاکید متولیان سازمانهاست.

معاون آموزش و تحقیقات دادگستری بهروری بیشتر از نیروی انسانی را از دیگر دلایل لزوم آموزش ذکر کرد و ابراز داشت: تربیت افراد سازمان برای کسب پستهای بالاتر و همچنین ارتقاء جایگاه افراد به رده های دیگر و همچنین کسب انطباق نیرو با سرعت بالای محیط ضررورت آموزش را واضح و مبرهن می سازد.

وی اطلاع رسانی صحیح ، به موقع و بادقت را از جمله ارکان ایجاد رضایتمندی بر شمرد و بیان داشت: از بعد ارتباطات برون سازمانی روابط عمومی ، این واحد می تواند با اطلاع رسانی وظایف و اهداف سازمان به مردم بر ارتقاء سطح رضایتمندی مردم بیفزاید.

