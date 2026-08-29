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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف ۲۰ فقره سرقت در همدان

دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف ۲۰ فقره سرقت در همدان

همدان- فرمانده انتظامی همدان از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف ۲۰ فقره سرقت منزل و دوچرخه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و دوچرخه در سطح استان شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۹ فرهنگیان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی، تخصصی و تلاش‌های شبانه‌روزی ماموران پلیس هویت سارق شناسایی و متهم در عملیاتی دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ۲۰ فقره سرقت منزل و دوچرخه اعتراف کرد و با اقدامات تکمیلی و معرفی مال‌خر از سوی متهم فرد خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و هر ۲ متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سردار نجفی در پایان با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم از شهروندان خواست: جهت ارتقای ضریب امنیت اماکن خود از تجهیزات بازدارنده نظیر قفل‌های ایمن، زنجیر و دوربین‌های مداربسته استفاده کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6931124

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