به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز فرآیند اجرایی واگذاری اراضی روستایی با هدف تأمین زمین برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن از روز یکشنبه، ۸ شهریورماه خبر داد.

براساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی وزیر راه و شهرسازی با موضوع «واگذاری اراضی روستایی» و با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌شود. فرآیند واگذاری اراضی از ۸ شهریورماه تا ۷ مهرماه و در چهار مرحله اجرایی خواهد شد.

این طرح با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین مسکونی، تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان روستایی و متقاضیان شهرهای همجوار روستاهای دارای ظرفیت تأمین زمین طراحی شده است. همچنین فراهم کردن زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا و جلوگیری از خالی شدن روستاها از دیگر اهداف اجرای این طرح اعلام شده است.

براساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در مرحله نخست از ۸ شهریورماه، متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص پروژه و ثبت‌نام‌شدگان تا پایان سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار دارند. مرحله دوم از ۱۸ شهریورماه برای متقاضیان ثبت‌نام‌شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مرحله سوم از ۲۸ شهریورماه برای ثبت‌نام‌شدگان از سال ۱۴۰۳ به بعد و مرحله چهارم نیز از ۷ مهرماه با فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.

اولویت واگذاری زمین با متقاضیان بومی روستایی، اعم از ساکن و غیرساکن، است که پیش‌تر در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، اما تاکنون پروژه‌ای به آنان تخصیص نیافته است. در مرحله بعد، ساکنان شهرهای همجوار روستاهای دارای ظرفیت تأمین زمین نیز می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

متقاضیان واجد شرایط در مراحل نخست تا سوم از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهند شد. این افراد پس از مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و انتخاب روستای موردنظر، باید مدارک مربوط به سابقه سکونت یا ریشه و نسب خود را با تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری بارگذاری کنند.

پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، فرآیند تخصیص و واگذاری زمین ۹۹ ساله با پرداخت هزینه آماده‌سازی انجام خواهد شد. در صورت عدم احراز شرایط یا تکمیل ظرفیت نیز متقاضی به صف شهر مورد تقاضای خود بازگردانده می‌شود.