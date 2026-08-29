افتتاح مدرسه ۹ کلاسه روستای «ملابداغ» رزن با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان ظهر شنبه در مراسم افتتاح مدرسه ۹ کلاسه روستای «ملابداغ» رزن اظهار کرد: احداث این مدرسه با همت خیرین و با اهدای زمین آغاز شد و در ادامه با مشارکت چهار میلیارد تومانی یکی از خیرین عملیات اجرایی آن ادامه یافت.

بهنام اسدی افزود: در مجموع برای ساخت و تکمیل این پروژه ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دولتی و مشارکتی هزینه شده که ۳۱ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی و چهار میلیارد تومان نیز از محل مشارکت خیرین تامین شده است.

وی با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: مدرسه ۹ کلاسه ملابداغ در زمینی به مساحت یک هزار و ۶۰۰ مترمربع احداث شده و دارای ۱۱ اتاق شامل آزمایشگاه، سالن اجتماعات و فضاهای جانبی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان ادامه داد: این پروژه دارای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع محوطه و ۲۱۰ متر طول دیوارکشی است و در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی به بهره‌برداری رسیده است.

اسدی با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان گفت: در این طرح ۱۱۱ پروژه آموزشی با ۶۶۶ کلاس درس تعریف شده که تاکنون ۷۳ پروژه به بهره‌برداری رسیده و ۳۸ پروژه باقی‌مانده نیز با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به سهم شهرستان‌های رزن و درگزین از این طرح افزود: حدود ۱۳.۵ درصد از پروژه‌های طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی استان مربوط به حوزه شهرستان‌های رزن و درگزین است و ۹ پروژه در این مناطق در حال اجرا یا بهره‌برداری است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان همچنین از اضافه شدن بیش از ۶۰ کلاس درس در قالب ۹ پروژه به فضاهای آموزشی شهرستان‌های رزن و درگزین خبر داد و گفت: حدود ۲۸ کلاس درس دیگر نیز در قالب ۶ پروژه در این شهرستان‌ها در دست اجرا است.