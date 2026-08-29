به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، شرکت پاکدیس با هدف تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه، پذیرهنویسی ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه خود را از روز دوشنبه ۹ شهریورماه به مدت سه روز در فرابورس ایران آغاز میکند.
این انتشار که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود، به منظور تقویت نقدینگی شرکت پاکدیس در دستور کار قرار گرفته است.
مطابق با اطلاعیه رسمی منتشر شده در فرابورس، این اوراق با نرخ سود ۲۳ درصد سالانه و با سررسید ۴۸ ماهه (۴ ساله) در بازار ابزارهای نوین مالی عرضه خواهد شد.
جزئیات کلیدی عرضه
- حجم و ارزش: این پذیرهنویسی شامل ۲ میلیون ورقه به ارزش اسمی هر ورقه ۱ میلیون ریال است که مجموعاً ۲۰۰ میلیارد تومان (۲ هزار میلیارد ریال) نقدینگی را برای شرکت بانی فراهم میکند.
- سود نقدی: دارندگان این اوراق، سود ۲۳ درصدی را در فواصل زمانی سهماهه دریافت خواهند کرد که میتواند گزینهای جذاب برای جریان نقدینگی ثابت در پرتفوی سرمایهگذاران بازار بدهی باشد.
- وضعیت اعتباری: بر اساس ارزیابی نهادهای رتبهبندی، رتبه اعتباری این اوراق «A» تعیین شده و شرکت پاکدیس (بانی) نیز در رتبهبندی بلندمدت موفق به کسب رتبه «A-» و در رتبهبندی کوتاهمدت «A1» شده است.
پذیرهنویسی این اوراق از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ آغاز میشود و طبق رویه بازار، فرآیند عرضه به مدت سه روز کاری ادامه خواهد داشت. شرکت واسط مالی دی پنجم، وظیفه انتشار این اوراق را بر عهده دارد.
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