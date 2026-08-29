خراسان رضوی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر الگویی برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب ظهر شنبه در مراسم نخستین سالگرد فعالیت ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی استان با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در توسعه انرژی‌های پاک اظهار کرد: استان خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع، پیشرو بوده و عملکردی فوق‌العاده داشته است که این پیشگامی می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری تصریح کرد: برنامه راهبردی امسال ما، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم از جمله خطوط انتقال و پست‌های برق است. هدف ما این است که با تسهیل دسترسی به این زیرساخت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهیم تا شاهد ورود پرقدرت‌تر سرمایه‌گذاران و جبران افزایش هزینه‌ها باشیم.

وی در خصوص مطالبات شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های خورشیدی و بادی نیز خاطرنشان کرد: با وجود برخی تأخیرهای ناخواسته در پرداخت مطالبات، تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا ان‌شاءالله تا پایان شهریورماه، بخش عمده‌ای از مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد در حوزه سرزمین باد و آفتاب پرداخت شود.

طرز طلب با اشاره به اقدامات انجام شده در دوسال گذشته مبنی بر ایجاد ۵۰۰ نیروگاه کوچک‌مقیاس، از برنامه‌های آتی برای صنایع خبر داد و گفت: در مراحل بعدی، مشوق‌های ویژه‌ای برای صنایع در نظر گرفته شده است. همچنین با اجرای قانون مربوطه، برای صنایعی که در راستای تأمین انرژی خود گام برمی‌دارند، حمایت‌های مشخصی لحاظ شده که تا ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را پوشش می‌دهد. این اقدام با هدف هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

حرکت به سمت هوشمندسازی انرژی

معاون وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت ایجاد تقاضای پایدار، تصریح کرد: یکی از ابزارهای اصلی ما در این مسیر، «تابلو سبز» است که می‌تواند تقاضای بیشتری ایجاد کرده و فرآیند سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی توجیه‌پذیرتر کند.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و مسئولان استانی خراسان رضوی در تحقق این اهداف، ابراز امیدواری کرد: با تداوم همدلی میان بخش دولتی و خصوصی، آینده انرژی کشور با شتابی دوچندان به سمت هوشمندسازی و بهره‌مندی حداکثری از انرژی‌های پاک حرکت خواهد کرد.