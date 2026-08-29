آغاز معاملات ثانویه صندوق بخشی «سیمان» در فرابورس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، نماد معاملاتی واحدهای صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) بخشی «کیان ۳» در صنعت سیمان، آهک و گچ، با نماد معاملاتی «سیمان»، از امروز شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش یافت.
مدیریت عملیات ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ضمن اعلام آغاز معاملات ثانویه این صندوق، جزئیات اجرایی آن را برای معاملهگران به شرح زیر ابلاغ کرد:
- حدود سفارشات: حداقل تعداد واحد قابل خرید در هر سفارش یک واحد تعیین شده است و متقاضیان ملزم هستند سفارشات خرید خود را با مضربهای یک واحد در سامانه معاملات ثبت کنند.
- محدودیت حجمی: مطابق ضوابط، سقف تعداد اوراق بهادار در هر سفارش (محدودیت حجمی) برای این نماد معاملاتی، یک میلیون واحد تعیین شده است.
- تسویه معاملات: فرآیند تسویه و پایاپای معاملات واحدهای این صندوق سرمایهگذاری طبق رویه T+۲ انجام خواهد شد.
- بازارگردانی: عملیات بازارگردانی نماد «سیمان» بر عهده «صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کیان» خواهد بود که بر اساس پارامترهای مشخصشده در اطلاعیه رسمی فعالیت میکند.
علاقهمندان و سرمایهگذاران برای دسترسی به جزئیات دقیقتر و مطالعه کامل پارامترهای معاملاتی، میتوانند به اطلاعیه منتشر شده شرکت فرابورس ایران مراجعه کنند.
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