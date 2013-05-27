هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در باشگاه استقلال گفت: برای حل مشکلاتم با استقلال به این باشگاه رفتم ولی کسی را در این باشگاه ندیدم. بیشتر از دو سال است که از این تیم جدا شده‌ام و حکم کمیته انضباطی را هم دارم. حتی به فیفا هم شکایت کردم که فتح الله‌زاده از من خواست دست نگه دارم.

وی افزود: امیری به من گفت در این باره مسئولیتی ندارم و نظری‌جویباری هم می‌گوید پول نداریم. من یک وکیل در قطر گرفته‌ام که همه کارها را انجام داده و به احترام فتح الله‌زاده و هواداران استقلال دست نگه داشته‌ام ولی هر وقت این کار را انجام دهد مطمئن هستم که فیفا 15 روزه حکم علیه استقلال را اجرایی می‌کند.

مدافع تیم نفت تهران همچنین گفت: در ایران همه چیز به ضرر بازیکن است. اگر تخلفی انجام گیرد 24 ساعته حکم می‌دهند و آن را اجرا می‌کنند. من بیشتر از 200 میلیون تومان از استقلال طلب دارم و پدرم هم از من وکالت داشت و به همه جا رفت ولی هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. حتی به استقلال گفتم که حاضرم بخشی از این پول را صرف تیم های پایه باشگاه کنم که قبول نکردند.

این بازیکن درباره تصمیم خود برای فصل بعدی لیگ برتر اظهار داشت: قراردادم با نفت تهران خاتمه یافته است ولی هنوز تصمیمی برای فصل بعد نگرفته‌ام.