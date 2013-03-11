هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار این تیم برابر فجرسپاسی گفت: خوشبختانه هم خوب بازی کردیم و هم برنده شدیم. ما در دیدار قبل برابر تراکتورسازی نتیجه نگرفتیم و امروز برابر فجر فوتبال خوبی را ارایه کردیم و نتیجه هم گرفتیم.

وی در خصوص شکایت خود به فیفا علیه استقلال عنوان کرد: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کاری نکرد و مجبور شدم به فیفا شکایت کنم که خوشبختانه فیفا اعلام کرد علاوه بر مطالبات، ضرر و زیان مرا هم از باشگاه استقلال دریافت می‌کند.

مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال همچنین گفت: برای خودم متاسفم که برای دریافت مطالباتم خودم را کوچک می‌کردم و بارها پشت در باشگاه استقلال می‌ماندم. حتی فتح الله‌زاده بعد از بازی فینال جام حذفی سال گذشته در شیراز به زبان آذری به من گفته بود که مردانه با تو حرف می‌زنم و بدهی تو را پرداخت می‌کنم که این اتفاق رخ نداد. خوشبختانه در باشگاه نفت شرایط خوبی داریم و از مدیریت این باشگاه تشکر می‌کنم.