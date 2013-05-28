به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه افتتاح پروژه‌های عمرانی در استان بوشهر، معاون اول رئیس جمهور در بیمارستان 160 تخت‌خوابی برازجان حضور یافت و این بیمارستان را افتتاح کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در حاشیه افتتاح این بیمارستان اظهار داشت:‌ پروژه بیمارستان جدید 160 تختخوابی برازجان در چهار بلوک و به مساحت 15 هزار و 500 مترمربع زیربنا با ساختمان‌های جانبی در حال احداث است.

علیرضا صفایی‌بوشهری اضافه کرد: تلاش شده تا در ساخت این بیمارستان همه جوانب برای کیفیت هر چه بیشتر این بیمارستان مد نظر قرار بگیرد و این بیمارستان از کیفیت بالایی برخوردار است.

این بیمارستان با زیربنای 16 هزار مترمربع در پنج طبق و با اعتباری بالغ بر 212 میلیارد ریال ساخته شده و داراي بخش‌هاي كلينيك زايمان، اطفال، ‌نوزادان،جراحي، آي.سي.ي، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشكي، سي.سي.يو، شش اتاق عمل،‌كلينيك‌هاي تخصصي، پاراكلينيك، راديوگرافي، ماموگرافي،‌راديولوژي و اورژانس است.