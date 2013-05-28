یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اجرای طرح پرورش مرغ 42 روزه از مهمترین اهداف بخش طیور سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای ارتقاء کیفی و کمی تولید گوشت مرغ است.

جلوخانی بیان کرد: در پرورش طیور در دوره 50 روزه چربی ذخیره شده در بدن مرغ در هفته آخر صورت می گیرد.



وی افزود: این اندوخته های چربی برای سلامت مصرف کنندگان مضر است و از این رو طرح پرورش مرغ 42 روزه تاثیر بسزایی در ارتقاء سلامت مردم دارد.



این مسئول، کاهش دوره پرورش مرغ به 42 روز را در میزان مصرف انرژی، مصرف واکسن ها، داروها و مکمل های افزودنی مقرون به صرفه دانست.



جلوخانی با اشاره به وضعیت پرورش طیور در کشور بویژه ساختار و تراکم بالای واحدها، اجرای این طرح را بسیار ضروری دانست و یادآورشد: بر اساس نیاز جامعه بایستی هر چه سریعتر این طرح به مرحله اجرا درآید تا علاوه بر ادامه روند تولید مرغ در کشور، فرصتی برای صادرات مرغ به کشورهای همسایه نیز فراهم شود.



معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی تصریح کرد: هم اکنون در استان قزوین تعداد 425 واحد مرغ گوشتی با ظرفیتی بالغ بر 11 میلیون قطعه در حال فعالیت است و در صورت تخصیص اعتبار طرح پرورش مرغ 42 روزه نیز عملیاتی می شود.

