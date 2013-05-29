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۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

شویبله هشدار داد

بیکاری جوانان آینده اروپا را تهدید می کند

بیکاری جوانان آینده اروپا را تهدید می کند

وزیر اقتصاد آلمان در اظهاراتی هشدار داد که در صورت حل نشدن بحران بیکاری جوانان، قاره اروپا تکه تکه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "وولفگانگ شویبله" هشدار داده که شکست اروپا در حل بحران بیکاری جوانان می تواند منجر به چند پاره شدن آن شود.

وی همچنین در مورد کاهش سطح رفاه اجتماعی مردم اروپا نیز هشدارد داد.

بر اساس این گزارش هم اکنون یک چهارم جوانان اروپایی بیکار هستند که این رقم در مقایسه با نرخ بیکاری در میان بزرگ سالان دو برابر است.

شویبله در این رابطه گفت : ما نیاز داریم تا در مبارزه با بیکاری جوانان موفقیت های بیشتری کسب کنیم. در غیر این صورت در مبارزه خود برای اتحاد اروپا شکست می خوریم.

به نوشته رویترز، در حالی که آلمان برای حل بحران اروپا بر تثبیت بودجه تاکید دارد شویبله معتقد است که باید در مورد سطح رفاه اجتماعی اقدامات بیشتری انجام شود. به اعتقاد وی اگر استانداردهای رفاه آمریکا در اروپا معرفی شوند، این قاره شاهد انقلاب خواهدبود.

بر اساس این گزارش، به موجب اجرای طرح ریاضت اقتصادی در کشورهای بحران زده اروپا که مواردی همچون اخراج کارگران، کاهش دستمزد، افزایش مالیات و کاهش بودجه بخش های مختلف را شامل می شود بیکاری در اروپا افزایش چشمگیری یافته است.

البته کاهش بودجه در بخش بهداشت برای کشورهای اروپایی مشکلات زیادی را به وجود آورده که یکی از آنها شایع شدن بیماری های واگیردار و خطرناک است . در همین رابطه امروز اعلام شد که یک فرانسوی در اثر ابتلا به سارس، جان خود را از دست داده است.

 

کد مطلب 2065644

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