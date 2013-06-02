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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

رئیس مجلس در جمع زلزله زدگان بشاگرد سخنرانی کرد

رئیس مجلس در جمع زلزله زدگان بشاگرد سخنرانی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم زلزله زده بشاگرد به بودجه های درنظر گرفته شده از سوی مجلس برای بازسازی این مناطق اشاره و تاکید کرد سعی می کنیم هر چه سریعتر خانه های شما را بازسازی کنیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه وارد شهرستان بشاگرد شد و از نزدیک در جریان مشکلات مردم زلزله زده قرار گرفت.

وی با حضور در جمع مردم اظهار داشت: از لحظات اولیه وقوع زلزله نمایندگان استانی شما از طریق مراکز دولتی به خصوص هلال احمر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیر مشکلات شما بودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه قصد داشتم زودتر از این به این منطقه سفر کنم، گفت: به علت مشغله کاری و بررسی لایحه بودجه این امکان فراهم نشد اما کارهای اصلی توسط هلال احمر و مراکز مربوطه پیگیری شد.

وی اظهار داشت: برای بازسازی منازل آسیب دیده، اماکن عمومی، مساجد، حسینیه ها و درمانگاه ها بودجه ای در نظر گرفته شده است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: همچنین کمک های اولیه و وام های بلاعوض نیز برای مردم زلزله زده مصوب شده است و تلاش می کنیم هرچه سریعتر خانه های شما را بازسازی کنیم.

وی اظهار داشت: شما مردم عزیز بشاگرد به سخت کوشی و همچنین علاقه مندی به امام و رهبر معظم انقلاب معروف هستید.

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) افزود: امام انقلاب را در منطقه زنده کرد و به ما عزت داد و به برکت انقلاب یک حرکت بیداری در بین مسلمانان به وجود آمد و به این خاطر مردم ایران سرافراز هستند.

کد مطلب 2068193

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