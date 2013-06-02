رئیس مجلس در جمع زلزله زدگان بشاگرد سخنرانی کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه وارد شهرستان بشاگرد شد و از نزدیک در جریان مشکلات مردم زلزله زده قرار گرفت.

وی با حضور در جمع مردم اظهار داشت: از لحظات اولیه وقوع زلزله نمایندگان استانی شما از طریق مراکز دولتی به خصوص هلال احمر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیر مشکلات شما بودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قصد داشتم زودتر از این به این منطقه سفر کنم، گفت: به علت مشغله کاری و بررسی لایحه بودجه این امکان فراهم نشد اما کارهای اصلی توسط هلال احمر و مراکز مربوطه پیگیری شد.

وی اظهار داشت: برای بازسازی منازل آسیب دیده، اماکن عمومی، مساجد، حسینیه ها و درمانگاه ها بودجه ای در نظر گرفته شده است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: همچنین کمک های اولیه و وام های بلاعوض نیز برای مردم زلزله زده مصوب شده است و تلاش می کنیم هرچه سریعتر خانه های شما را بازسازی کنیم.

وی اظهار داشت: شما مردم عزیز بشاگرد به سخت کوشی و همچنین علاقه مندی به امام و رهبر معظم انقلاب معروف هستید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) افزود: امام انقلاب را در منطقه زنده کرد و به ما عزت داد و به برکت انقلاب یک حرکت بیداری در بین مسلمانان به وجود آمد و به این خاطر مردم ایران سرافراز هستند.