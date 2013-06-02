دولت بستر لازم برای اشتغال جوانان بشاگردی ایجاد کند/ لزوم فعال سازی معادن

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که در فرمانداری بشاگرد برگزار شد، با بیان اینکه نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس پیگیر رفع مشکلات هستند، اظهارداشت: اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی و اعطای وام بلاعوض به مناطق زلزله‌زده به تصویب مجلس و دولت رسیده است.

وی بر آغاز سریع عملیات بازسازی و بر تسریع نواقص و کمبودات زلزله زدگان تاکید کرد و مردم بشاگرد را مردمی مومن و ولایت‌مدار توصیف کرد که همیشه پشتیبان ولایت و رهبری هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی حضرت امام را یک استثنا برای عصر حاضر دانست و اظهارداشت: شاید فراز و فرودهای که گاه در کشور بوجود می آید از نگاه عمیق به شخصیت این بزگوار است.

وی گفت: روحیه توجه به مستضعفین و محرومین به تمامی مسئولان و حکومت ها القا شده از سوی امام راحل است، توجه به مستضعفین و محرومین در اکثر فرمایشات و سخنرانی های امام وجود دارد.

وی خطاب به مسئولان گفت: شما در این منطقه یکی از آرمان های امام را پیگیری می کنید و کار شما انصافا یک عبادت است که از آرمان های امام بود و در حال محقق شدن است. خدمت کردن به مردم و محرومین لذت بخش است.

لاریجانی با بیان اینکه اسکان موقت به خوبی انجام شده است افزود: در سالی که گذشت حوادث طبیعی مختلفی در کشور رخ داد که جزئی از امتحانات خداوند است. این حوادث در حالی رخ می دهد که کشور از نظر اقتصادی مشکلاتی داشت اما بحمداله رویکرد مردم برای کمک به این مناطق صحنه های شور انگیزی را رقم زد. خدمات رسانی هلال احمر و بنیاد مسکن در مناطق زلزله زده ستودنی و دلسوزانه بود.

وی گفت: با توجه به اینکه سال گذشت حدود پنج یا شش زمین لزره در نکات مختلف کشور به وقوع پیوست سعی شد در سال جاری بودجه مناسبی برای امداد رسانی به هلال احمر اختصاص یابد.

لاریجانی با تاکید بر رونق اقتصادی و شکل گیری مجدد مناطق زلزله زده و حل مشکلات معیشتی آنها در دراز مدت، بیان داشت: دولت باید پای کار بیایید و با ایجاد کارخانجات و مطالعات میدانی جهت فعال سازی معادن شرایط مناسبی را برای ادامه زندگی در مناطق زلزله زده فراهم کند. در بشاگرد به دلیل اینکه شرایط دامداری و کشاورزی وجود ندارد باید راهکارهای دیگری برای اشتغال و تامین معیشت مردم اندیشیده شود.

لاریجانی افزود: با مطالعه ظرفیت های معدنی که در منطقه بشاگرد و جاسک وجود دارد برای دور نمای زندگی مردم در مدت پنچ ساله یک زندگی خوب را می توان متصور شد و در دراز مدت مشکلات اشتغال منطقه حل می شود.

همچنین در ادامه استاندار هرمزگان ضمن ارائه گزارشی از نحوه خدمات رسانی به زلزله زدگان این خدمات در سه بخش امداد و نجات، اسکان اضطراری و اسکان دائم، عنوان کرد: 665 میلیارد ریال تسهیلات از محل خط اعتباری مصوب با کارمزد 4 درصد با ضمانت زنجیره ای در قالب تسهیلات 20 میلیون تومانی برای واحدهای 100 درصد تخریب شده و 10میلیون تومانی برای تعمیرات و احداث واحدهای تجاری مصوب شده است.

وی بیان داشت: دولت در مصوبه ای 447 میلیارد و 400 میلیون ریال به صورت هزینه ای از محل مانده ماده 12 در اختیار استانداری قرار داده تا به صورت بلاعوض به خانواده های آسیب دیده با معرفی بنیاد مسکن متناسب باپیشرفت کار واحدهایی که اسباب و اثاثه زندگی شان را از دست داده اند تخصیص یابد. همچنین برای بازسای راه های ٱسیب دیده، چاه ها و مخازن آب، بازسای شبکه اب، برق و راه 367 میلیارد 400 میلیون ریال پیش بینی شده است.

در ادامه سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق در هرمزگان خواستار افزایش زیر بنایی واحدهای مسکونی، افزایش سرویس های بهداشتی، تسریع در تسطیح زمین، ساخت همزمان مساجد و حسینه ها و تنفس در پرداخت اقساط وام مسکن برای زلزله زده گان شد.

در ادامه مدیران کل راه شهرسازی، هلال احمر، آب و فاضلاب روستایی، آب و فاضلاب شهری، صنعت معدن و تجارت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ایراد عملکرد خود در خدمات رسانی به مناطق زلزله زده پرداختند.