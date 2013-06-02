به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توديع و معارفه مديرکل جديد اداره کل امور موزه‌ها و اموال منقول تاريخي و فرهنگي با حضور آتوسا مومني معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در دفتر معاونت ميراث فرهنگي کشور برگزار شد.

یحیی رحمتی که اکنون معاونت صنایع دستی کشور را نیز بر عهده دارد، از مرداد ماه سال 91 مدیریت امور موزه های کشور را نیز بر عهده داشت.

اکنون به جای او، اسدالله بيرانوند به عنوان مديرکل جديد امور موزه ها معرفي شد. بیرانوند مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین و کرمانشاه بوده است.